IBISA tin atencion riba obesidad na Aruba

Obesidad ta algo cu continuamente tin atencion di IBISA, fuera cu bo ta ripara cu e cantidad di sobrepeso, obesitas bao di hubentud, ta demasiado grandi. E tin di haber tambe cu e falta di actividad fisico, segun Monique van Embden di IBISA. IBISA a nace pasobra e dosnan aki ta bay den man den man. Un mucha cu ta activo, pero cu no come saludabel, no ta e mesun saludabel cu uno cu ta combina tur dos. E tin atencion di e entidad. Riba e tereno aki tambe ta trahando cu e partnernan den comunidad, cu scol, cu mayornan, cu otro instancianan cu ta promove deporte y movecion.

Den e comision di deporte escolar cu ta finalisando su rapport, caminda cu hunto cu por ehempel departamento di enseñansa ta wak den ki forma IBISA por engrandece e participacion di mucha na actividadnan fisico. Pronto lo publica e resultadonan di e rapport pa wak con por percura berdad cada mucha ta participa na sikiera un deporte di e programa di deporte escolar, pero tambe con na cada scol por ofrece mas actividad deportivo. Eynan tin biaha ta pensa riba e ideanan nobo pa laga e muchanan na comienso di e dia escolar, ya haci algun actividad fisico. Ya nan motor ta start, e sanger ta circula y e sanger pa e celebro tambe ta circula. Tin diferente prueba cientifico ta mustra cu esey tin un efecto masha positivo mes riba e resultadonan academico, pero tambe riba e bienestar di e mucha. Locual muchanan ta siña na hoben, tin mas chens cu e ta sigui cune na edad adulto. Cada biaha ta wak na ki otro manera por mehora e trabao y IBISA su so no por haci’e. Ta un instituto di gobierno cu tin su limitacionnan y segun van Embden, exito ta yeg’e mas lihe si bo ta traha hunto cu bo partnernan den bo comunidad.