IBiSa ta yudabo pa establece un meta saludabel pa 2018

Un aña nobo ta trece resolucion pa haci cambionan den nos bida diario y nos afdeling di salud a prepara e siguiente articulo!

Bo a cuminsa pensa riba bo resolucion pa 2018? Tur aña mayoria di nos ta pensa di algun meta pa e aña nobo, pero cuanto di nos realmente ta logra nos meta?

Cu e articulo aki Instituto Biba Saludabel y Activo (IBiSA) kier yudabo establece meta saludabel pa 2018.

Tin diferente rason pakico hende no ta logra nan metanan, entre otro;

E meta cu bo a establece ta basa riba locual un otro persona (of sociedad) kier bo logra,

E meta no ta specifico suficiente (vago),

Bo no tin un plan realistico pa logra bo meta.

Ora di establece un meta ta importante pa haci esaki na un manera SMART. SMART ta un abreviacion pa Specifico, Midibel, Alcansabel, Realistico y Tempo.

Specifico. Bo meta mester ta hopi cla (duidelijk). Kico ta bo meta exacto? Kico bo kier logra?

Enbes di pone bo meta: “Mi kier baha peso”, e lo ta mas specifico pa pone bo meta: “Mi kier baha 5 kilo den e siguiente 3 luna nan.”

Midibel. Con lo bo midi si bo a logra bo meta? Bo lo pensa cu esaki ta obvio, pero con bo ta bai midi si di berdad bo ta comiendo mas berdura of bebe mas awa?

Alcansabel. E ta den bo poder pa realisa bo meta? Purba di logra un meta mucho grandi den un tempo cortico por ta frustrante y dificil pa realisa.

Realistico. Bo meta ta realistico pa logra? Un meta realistico ta tene cuenta cu e parti practico, p.e. e ta realistico pa come 2 cup di berdura cada dia si bo no ta custuma di come berdura? Den e caso aki e lo ta mas realistico pa cuminsa na come 1 cup di berdura algun biaha den siman.

Tempo. Bo meta mester ta basa riba tempo; Ki dia bo ta bai cuminsa? Pa ki tempo bo kier realisa bo meta? Reparti e metanan di largo plaso den diferente metanan mas chikito (corto plaso).

Corda cu un aña nobo ta trece 365 oportunidad nobo pa haci cambionan positivo den nos bida y biba un bida mas saludabel.