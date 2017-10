Ibisa ta organisa un MOVE A THON relaciona cu Dia di Diabetes

Diabetes ta un problema hopi grandi riba nos isla: 16.24% di e poblacion Arubano ta sufri di Diabetes versus 8.33% di e poblacion di mundo. 50% di pashent di Diabetes no ta na altura cu nan ta sufri di esaki (ainda) y pa e motibo aki no ta tuma of ricibi cuido medico. (https://www.pwc.com/gx/en/industries/healthcare/casestudies/diabetes-in-Aruba.html).

Un grupo grandi di companianan y organisacionnan a uni pa asina por conscientisa e pueblo di Aruba tocante e malesa di Diabetes. 14 di November ta e dia oficial di Diabetes. Riba 12 di November 2017 lo tuma luga un MOVE-A-THON en conexion cu dia di Diabetes. E evento aki ta organisa pa Botica di Servicio y Medicosmetics Aruba NV cu su producto Glucerna, apoya pa Imsan, Plataforma Promocion di Salud, IBiSa y otro patrocinadonan (HT ONE, Save a Lot, Cavalier Logistics y Alfresco).

E evento aki lo pone enfasis riba movimento y salubridad y lo consisti di un Walk & Run di 5 km, un kidsrun y un workshop di baile. E workshop di baile ta un concepto nobo di dance fitness cu lo wordo presenta pa prome biaha na Aruba! E caminata oficial di 5 km lo inclui registracion di tempo y lo tin premionan efectivo pa e top 3 ganadonan den e categoria masculino y femenino.

Carnival Village na San Nicolas lo ta e place-to-be e atardi aki. No solamente pa e fanatico nan di deporte, pero pa un y tur cu tin interes riba e tema di Diabetes. Riba e atardi aki tambe bo lo por haya mas informacion tocante con pa biba un bida saludabel, tambe bo por haya un chequeo di salud completamente gratis y e esaki lo ta un actividad saludabel pa nos muchanan.

E programa ta lo sigiente:

• 4 pm: comienzo di evento

• 5 pm: comienzo kidsrun, 600 y 1200 meter – sigui pa entregamento di premio

• 5.30 pm: workshop di baile

• 5.30 pm: comienso di Walk & Run 5km sigui pa entregamento di premio

• 6 pm: baile pa mucha

• 6.30 pm: dance fitness workshop

Pa registra pa e kidsrun y Walk & Run di 5 km por subi online na: www.diabetesrunaruba.com. Participante nan lo ricibi un t-shirt gratis, boter di awa y snacks saludable.

E prijs pa kidsrun lo ta Afl. 10 y Walk & Run di 5 km ta Afl. 20.

Tur e muchanan cu participa lo ricibi un medaya y e ganadonan di e Walk & Run 5 km lo ricibi premio cash. E persona cu sali na tercer luga lo ricibi Afl 50, e persona cu sali na segundo luga lo ricibi Afl 100 y e persona cu sali na prome luga lo ricibi Afl 150.

Ta di gran importancia pa trece conscientisacion di Diabetes na Aruba pa asina preveni nos yuinan y famianan sufri di e malesa aki. Nos ta spera bo dia 12 di November na Carnival Village San Nicolas!