IBiSA ta organisa diferente actividad di prevencion hunto cu partnernan di salud

Diabetes ta un malesa cronico cu dia pa dia mas hende ta wordo confronta cu ne mundialmente y tambe na Aruba. Segun e cifranan menciona den un rapport di PricewaterhouseCoopers (PWC) e situacion aki na Aruba ta hopi alarmante. Segun data di Investigacion di Salud haci na 2016 di Departamento di Salud, data di Algemene Ziektekosten Verzekering (AZV) y International Diabetes Federation (IDF) e porcentahe di persona cu ta (pre)diabetico na Aruba ta 16,24%. Ta calcula cu mita di e personanan aki no sa cu nan tin un nivel halto di sucu den sanger. Pa e motibo aki IBiSA kier a recorda bo persona pa haci chekeo di bo salud regularmente.

Pa facilita publico pa haci nan chekeo, IBiSA ta pone su Bus di Salud disponibel pa haci chekeo di peso, cintura, presion di sanger, colesterol y sucu den sanger, riba e siguiente fechanan:

9 di november di 8.30 AM pa 3:00 PM na Do-It Center na Shaba

14 di november di 8.30 AM pa 3:00 PM na ImSan na Rumbastraat dilanti di AZV Cumana. Na ImSan ta bay tin diferente charla y demostracion tambe riba e dia aki.

15 di november di 8.30 AM pa 3:00 PM na Santa Cruz banda di Wit Gele Kruis

16 di november di 9:00 AM pa 3:00 PM na MFA Savaneta.

E servicio aki ta gratis y bo no mester ta na yuna pa por haci e testnan. Corda si pa trece bo carchi di AZV of un identificacion valido (cedula, paspoort of rijbewijs di Aruba).

Diadomingo 12 di november, IBiSA conhuntamente cu diferente partner ta organisando un Move-a-thon Run/Walk/Dance na Carnival Village na San Nicolas, cuminsando for di 4’or di atardi. Ta bay tin careda di mucha di 600 y 1200 meter. Pa e adultonan tin un caminata/careda di 5 Km. No perde e oportunidad unico aki di por cana, core y/of baila cu henter famia. Ta bay tin artista local pa anima e actividad aki.

Banda di esaki ta bay tin diferente stands pa duna informacion tocante di diabetes y pa haci chekeo di sucu. Corda inscribi na IBiSA of online (www.diabetesrunaruba.com) pa por participa na e caredanan y ricibi bo shirt, boter di awa y snack saludabel.

Dianan 14 y 15 di november IBiSA hunto cu Kidneys 297 y Fundacion Diabetes Aruba ta organisa un workshop di dos dia cu e tema “Maneha bo diabetes”. E prome dia ta un anochi informativo cu topico manera: maneho propio di diabetes, haci escogencia saludabel y come consciente. Workshop di 15 di november lo wordo duna door di dr. Sharline Vis (dokter di cas) y Charlene Leslie, dietista di IBiSA. Riba e siguiente dia, 16 di november lo tin un les di cushinamento bou guia di tres dietista.

Pa mas informacion y inscripcion por tuma contacto cu Charlene Leslie via mail [email protected] of por yama IBiSA na 582 4987.

IBiSA conhuntamente cu Plataforma Promocion di Salud ta invita henter e pueblo di Aruba pa participa na un di e actividadnan organisa door di diferente instancia rond Aruba den cuadra di Dia Mundial di Diabetes.