Number no sa gaña: 3 di cada 5 persona (63%) riba 20 aña cu a participa na e investigacion di salud haci na 2016/2017 a midi un presion mucho halto (140/90 of mas). Pa hende homber e cifra aki ta mas ainda; 3 di cada 4 (71%). E consecuencianan di un presion mucho halto por ta hopi dramatico: ataca di curason y/of stroke, mal circulación, complicación na riñon y wowo, problema sexual (impotencia).

E bon noticia ta cu ta posibel pa mehora bo presion di sanger door di ahusta bo estilo di bida pa uno mas saludabel. Tuma accion riba e siguiente 5 puntonan:

1. Scoge pa come mas saludabel. Uza mas berdura y fruta den bo cuminda di tur dia. Nan ta contene poco vet, salo y colesterol y ta rico na potasio cu ta yuda baha presion. Come mas fibra den forma di p.e. pan volkoren, pasta integral, aros bruin, avena/papa(quaker), bonchi fresco of seco.

2. Uza menos salo. Salo ta retene likido den curpa cu consecuencia cu e presion por subi. Uza menos cuminda di bleki, cuminda cu hopi salo y condimento (e.o. Adobo, Maggy, Ketjap) y evita di come cuminda di restaurant/snack/truck.

3. Sinta menos, move mas! Actividad fisico ta yuda bo gasta caloria y tene curason y adernan saludabel. Purba yega na 150 minuut of 30 minuut 5 biaha pa siman.

4. Limita alcohol, humamento y stress. Uzo di alcohol por hisa presion paso e ta pone bo curason bati mas lihe. Humamento y stress ta afecta bo presion. Haci actividad positivo pa baha stress manera cana (den naturalesa), landa, baila, traha cu mata, medita, haci obra di man of un deporte cu bo gusta.

5. Baha peso. Menos peso ta nifica menos chens pa haya presion halto. Adapta bo sistema di come, bebe y move na uno mas saludabel!

Bo kier sa bo number di presion? Pasa check bo presion diasabra dia 21 di mei for di 8’or di mainta pa 12’or na Club Kibrahacha y diasabra dia 4 di juni for di 8’or di mainta pa 12’or na IBiSA San Nicolas (Sportcentrum). Praktijkondersteuners conhuntamente cu DVG y IBiSA ta cla pa haci chekeo di presion, sucu, peso y cintura. Tur ta gratis y no mester ta na yuna pa participa. Haya sa ‘#bonumberdipresion’.

