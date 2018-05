IbiSa lo incentiva actividadnan fisico durante evento ‘Ban Cultiva’

Ministerio di Salubridad Publico tambe ta forma parti di e proyecto ‘Ban Cultiva’, caminda

Contento di forma parti den e proyecto di Ban Cultiva e enfoke ta pa mantene den e centro un di e puntonan importante den e proyecto di Asuntonan Social ta pa incentiva cu actividad fisico y come saludabel. Sra Dellanire Maduro ta amplia.

Ta conoci cu na Aruba tin hopi enfermedadnan cronico y hopi hende no tin e toolsnan corecto y necesario pa come adecua entre otro, y a bin cu un proyecto aki tambe a hasta acerca na Paradise String unda ta bay tin un gym. IbiSa tambe ta bay t’ey, udna cu e persona por haci un screening, pa asina bin cu motivacion pa actividad fisico pa henter famia unda cu tur hende por bin comparti of haya informacion.

E idea ta cu poco a poco drecha e infrastructura,pero lo tene cuenta cu e oranan disponibel y den oranan adecua pa e hende no pasa den calor. Muchanan por bin despues di scol unda ta promove diferente actividadnan y trece hendenan cu por haci demostracionnan, y traha uni. Aki ta caminda cu e mucha kisas por siƱa y tin e oportunidad pa participa den algun tipo di campeonato, entre otro .

Asina ta stimulando conocemento y tambe kier orienta con pa como saludabel cua tipo di producto y kico mester tene den cuenta siendo cu cuminda saludabel no ta sali mas car sino mester sa con pa haci e compranan.

Kier duna na e hende e toetsnan aki pa hende bira mas sabi y eficiente na e ora di cumpra nan alimentonan, y aparte di esaki IbiSa tambe ta bin unda e hende por haci un test completo di presion,sucu, colesterol y peso, Si esaki sali altera e ora ta bay tin tambe tin Wit Gele Kruis su POH pa duna guia na e pashent anto lo por geef door cu un colega pa traha un cita di biaha.

Finalmente kier trece union y poco poco ta hayando mas yamada y interes di hende cu kier uni tambe den e proyecto cu e ta birando mas grandi. Esaki ta e idea , siendo cu bo no por logra bo so. E evento ta tuma luga diasabra awor 26 di mei for di 3or di a tardi te cu 9 or di anochi.

