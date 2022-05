Recientemente dia 31 di Mei. IBiSA ya anuncia cu inscrpicion di Turibana Run and Walk 2022 a cuminsa. Careda ta bay tuma lugar dia 11 di September y ta sali pa 6’or di mainta for di e MFA na Noord. E careda ta consisti di diferente categoria cualnan ta pa individual 10.5k cu ta costa 35 florin, Open Duo 5.25k cu ta costa 70 florin pa team, Corporate Duo 5.25k cu ta costa 70 florin pa team, Running Teams Challenge 10.5k cu ta costa 70 florin pa team.

Pa registra por haci esaki online via www.turibanaloop.com, tambe riba e pagina aki por mira y haya sa mas informacion di careda di Turibana Run and Walk. Pago por ser haci online cu creditcard, na oficina di IBiSA den forma cash y na Patrishi shop.

Pa mas informacion di e careda of cualkier otro actividad di IBiSA por mira esaki riba nos pagina social di Instagram y Facebook, of yama oficna di IBiSA via 582-4987.

