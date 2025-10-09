Candy Pena di IBISA durante un entrevista a duna di conoce cu tur cos ta cla pa e CAMP di IBISA.
Nos ta cla caba pa e camp Candy a menciona tur e luganan cu lo bay bishita durante e siman ta sigura caba y muchanan cu ta inscribi caba ta cla pa bin. Materialnan y parti logistico ta cla pa cuminsa dialuna awo. Tin algun luga so a resta pa mayor cu kier tog inscribi nan yiu p’e IBISA Camp.
Muchanan ta bay Hike, ta bishita Kazerne, ta bay lama, aventura y mas actividad. Te cu 17 di October e camp aki ta tuma luga. 7:30 pa 8’or na Plaza Turismo na Linear Park eynan mayor ta baha y busca e muchanan. Nos ta informa mayornan tur informacion ki ora pa busca nan yiu y e informacion di e campamento tambe.
Coi come y coi bebe lo tin constantemente pa e muchanan, y principalmente boter di awa pa momento di canamento. Ta pidi pa muchanan no bin cu cosnan di balor. Si bin cu paña extra.