Dia 17 di mei ta dia mundial di Presion halto. Riba e dia aki ta pone atencion riba e importancia di un bon control di presion. Tur aña ta scohe un topico y e aña aki e ta: ‘Midi bo presion riba e manera adecua, control’e y biba mas largo’. Sigun e ultimo investigacion di salud, na Aruba e cantidad di persona cu ta sufri di presion halto ta alarmante.



Bo tabata sa cu presion halto ta e contribuyente mas grandi pa haya malesanan di curason y ader e asina yama malesanan cardiovascular? Segun Pan American Health Organisation (PAHO) tin 1.6 miyon morto tur aña den region di America pa motibo di malesanan cardiovascular. Mitar di e cantidad di morto ta wordo considera prematuro y cu por a wordo preveni.

Por preveni of pospone (consecuencianan di) presion halto dor di baha man na salo, come suficiente fruta y berdura, haci movecion y mantene un peso adecua. E desafio pa baha man na salo ta cu e cantidad mas grandi di salo cu nos ta come ta bin for di cuminda (ultra) procesa manera entre otro cuminda di ‘fast food’, chips, pizza, keshi, Spam, soseishi. No ta asina facil pa wak e cantidad di salo den e alimentonan aki. Pesey ta importante pa cushina mas tanto bo mes y tambe pone atencion riba e label di productonan di alimento cu bo ta usa pa su contenido di salo.



Otro punto importante pa evita consecuencianan di presion halto ta pa Sa Bo Number di presion. Ta urgi tur adulto pa controla bo presion di sanger regularmente 1-2 biaha pa aña of sigun recomendacion di bo dokter di cas.

Si bo ta bebe remedi di presion halto percura bo bebe esaki segun prescripción di bo specialista, dokter of Praktijk Ondersteuner Huisartsen (POH).