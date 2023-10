IBISA a tene un conferencia unda sr Erasmus a splica riba e actividad di Betico Memorial run cu lo tuma luga na 2024, e inscripcion ta cuminsa di biaha, y esaki lo ta e di 28 memorial run.

IBISA tin varios di e caredanan grandi cu tin hopi aña ta existi y un di nan ta e Betico Memorial run cu lo ta 25 januari 2024, cu lo ta 6 km y otro di 10 km.

Esaki lo tuma luga na Centro Deportivo Betico Croes y lo cuminsa pa 6 or di mainta.

Esun di 10 km ta pa participantenan di 17 aña bay ariba, y di 6 km ta pa 15 aña bay ariba.Riba ibisa.aw por inscribi for di awe caba.

Early bird special cu pa 35 florin bo ta haya bib cu bo nomber riba dje y drift tshirt, valido te cu 13 di november 2023.

Riba 19 di januari 2024, ta cera e inscripcion of si yega 1000 participante lo cere y lo anuncia manera cu yega e cantidad aki. Entregamento di tshirt y bib lo tuma luga riba 20 di januari na oficina di IBISA for di 9or di mainta te cu 3or di atardi. Riba dia di careda no lo entrega ningun bib y tshirt. Ariba mes un dia di careda lo duna e premionan y lo saca e top 3 den tanto hende homber y hende muhe den cada categoria.