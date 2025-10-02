Iberostar Hotels & Resorts, cu ta consisti di JOIA Aruba by Iberostar y Tierra del Sol Golf Course by Iberostar, ta anuncia su Job Fair cu lo tuma lugar Diahuebs, 9 di October 2025, for di 10:00 AM te 4:00 PM na JOIA Aruba by Iberostar, na Eagle Beach.
E evento unico aki ta duna aplicantenan un oportunidad unico pa wordo contrata riba e mesun dia. Tin hopi posicion disponibel den diferente departamento. Iberostar ta buscando profesionalnan cu pasion y talentoso cu kier desaroya un carrera den e industria di hospitalidad.
Departamentonan cu tin posicion nan habri na JOIA Aruba by Iberostar y Tierra del Sol Golf Course by Iberostar ta: Food & Beverage (mesero, hostess, supervisor di restaurant, sommelier, barista); Kitchen (supervisor di pastry, chef di restaurant, cook 1, cook 2, pastry cook, butcher, chef d’partie, steward); Front Office (supervisor di front of the house, agent & runner, concierge); Housekeeping (room attendants, public area attendants, houseperson); Spa (spa therapist) and Tierra del Sol Golf Course by Iberostar: Spa receptionist, all around server, beverage cart attendant.
E Job Fair lo tin tres area principal: “Ready, Set & Hired”.
E area di “Ready” – lo ta na e entrada den e Foyer na unda cu aplicantenan por bishita diferente exhibicion nan, conoce e representante nan di e departamento y haya informacion di e posicion nan habri. Pa esunan cu ta interesa y a trese e documentonan necesario por pasa den nos ballroom – area di “Set” na unda e hefe nan di e departamento di Iberostar lo tene e entrevistanan. Pa esunan cu ta cumpli cu tur e puntonan y cu a pasa un entrevista exitoso, ta haja e oportunidad pa pasa den e area di “Hired”- na unda e team di Recurso Humano lo ricibi nan pa e parti di oferta y acuerdo laboral.
Ta pidi pa e aplicantenan bin prepara y profesional, cu:
Un curiculo actualisa
Un ID valido (paspoort, rijbewijs of cedula)
Un permiso di trabou valido (si ta aplica)
Un Health Card valido (carchi berde) pa puesto den F&B y Cushina
Dos referencia minimo pa contacto
E compania ta compromete door di stimula talento, crea balor cu generacion di trabou local y pone bienestar di su hende den centro. “Na Iberostar, nos ta kere den contrata aplicante cu tin pasion pa hospitalidad y cu ta orguyoso pa representa e encanto unico di Aruba,” segun a bisa Suzette Bareño, Director di Human Resources na Iberostar Aruba. “E Job Fair aki no ta solamente pa haña talento; e ta pa crea oportunidad pa nos comunidad crece huntu cu nos.”
Dicon pa Uni cu Iberostar
Cu mas cu 70 aña di experencia den turismo y un presencia den 13 pais, Iberostar Hotels & Resorts ta un compania global di hospitalidad cu 100 hotel, mas cu 32,000 camber den mundo, y mas cu 35,000 empleado di 95 nacionalidad.
Iberostar ta compromete pa cuida su empleadonan, creando un lugar di trabou inclusivo y enriquece, unda tur hende por sinti parti di un meta comun. E principionan central – Responsabilidad, Transparencia, Humildad, Pasion y Creatividad – ta guia tur accion, pa asegura cu tanto huesped como empleado ta haya e miho experiencia di hospitalidad.
E empleadonan ta haya beneficio for di un cultura fuerte di cuido y bienestar. Iniciativanan di salud y bienestar, actividadnan di team-building, y un lugar di trabou seguro e inclusivo ta asegura cu tur miembro di famia Iberostar por prospera personal y profesionalmente.
A traves di su movimiento Wave of Change, e compania ta guia un modelo sostenibel di turismo. For di protehe nos lamanan te na construi destinacionan resiliente y duna sosten pa comunidad local, Iberostar ta kere cu turismo mester ta un forsa positivo cu ta crea prosperidad sin perde di vista e medio ambiente pa futuro generacion.
Detaye di Evento
Location: JOIA Aruba by Iberostar – Eagle Beach
Date: Diabierna, 9 di October 2025
Ora: 10:00 AM – 4:00 PM
Pa mas informacion tocante e Job Fair, por sigui Iberostar Careers Aruba riba Facebook y Instagram.
Tocante Iberostar Hotel & Resorts:
“Iberostar Hotels & Resorts” ta e division di hotel cu ta forma e negoshi principal di Grupo Iberostar, un multinacional di Spaña, 100% familiar cu casi 70 aña di historia den sector turistico, cu origen empresarial cu ta bay te 1877. Su portfolio ta inclui 32.000 camber den 100 hotel di cuatro y cinco strea den 13 pais, dedica na ofrece un calidad excepcional y un servicio sincero. Tambe nan tin un modelo di turismo responsabel cu tin como prioridad, bienestar tanto di e hende como di naturalesa.
Cu 2,5 miyon bishitante pa aña y un presencia privilegia den prome liña di beach, e marca Iberostar Beachfront Resorts ta ofrece tres segmento distinto pa cumpli cu e soño di vacacion di cada turista. Iberostar Waves ta ofrece experencianan yen di diversion, perfecto pa famia y pareha, amante di lama. Iberostar Selection ta ofrece estadianan premium, espacioso y relahante cu un servicio excepcional. Por ultimo, JOIA by Iberostar ta un coleccion di resort di luho na lugarnan exclusivo, cu ta distingui nan mes pa un servicio altamente personalisa y sofistica.