Ibero American High School no ta tolera ningun tipo di inmoralidad

E caso cu a keda publica ayera di un caso di violacion di un menor di edad door di un docente di Ibero American High School sigur a lanta hopi stof den comunidad. pa cu esaki, director di Ibero American High School a manda yama un conferencia di prensa diahuebs mainta, pa nan duna nan banda di medaya. Sr. William Senteno, director di e scol, ta splica.

Sr. Senteno a cuminsa na bisa cu e scol no ta tolera ningun forma di inmoralidad, cualkier forma di inhusticia, cualkier forma di discriminacion, sperando cu despues di e conferencia di prensa diahuebs mainta na e scol, por reenforsa e confiansa cu mayornan tabata tin caba den e scol.

Pero prome cu esey, e director, den compania di Tico Monte, Office manager di e scol y tambe e directora interino, Sra. Senteno (casa di e director), a trece nan punto di bista riba e publicacion cu a sali diaranson. Director Senteno a menciona cu e articulo a causa hopi sensacionalismo. Pero den opinion di e director, no a menciona e echonan corectamente.

Senteno a splica cu el a prefera, como director di e scol, pa un articulo asina, si por a tuma contacto cu e scol, pa asina haya e otro banda di medaya. Den periodismo, tur situacion tin dos banda. Senteno ta lamenta cu esey no a pasa. No ta cu Ibero American High School, ta un scol tipico pa wak riba dje. No ta cu nan ta ubica na un otro pais, ta na Aruba mes e scol ta ubica. No tabata costa nada pa a busca e otro banda di medaya, segun Sr. Senteno. Si esaki a tuma luga, e ora no tabata necesario pa a yama un conferencia di prensa. Na tur momento mester tene cuenta cu e victima, segun Senteno.

Segun Sr. Senteno, e caso a yega na su atencion dos luna pasa. Y den e tempo aki, el a pidi pa scol mes haci su mesun investigacion. Su casa, directora interino, a conduci e investigacion. El a bisa su casa, cu si e sospechoso ta culpabel, cu e lo haya su retiro inmediato. Un par di siman despues, Sra. Senteno a bin bek y a bis’e cu basa ariba e sospechoso a bisa y loke e victima a bisa, e comunicacion tabata inmoral. Pa cual el a cumpli cu loke el a bisa, cu e lo dun’e su retiro. E acusado no ta traha mas na Ibero American High School y desde e dia ey, e no a pisa propiedad di e scol aki. Sr. Senteno a sigui bisa cu e scol ta funda ariba principionan moral indiscutibel.

