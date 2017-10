IAMA opleiding lo duna specialistanan mas experticio ariba nan tereno

Sra. dr. Micha Raymond di Kinder en Jeugdpsychiatrie ta splica specialmente, kico nan ta e problemanan social cu tin entre mama y yiu. E ta amplia mas ariba e tema aki.

Dr. Micha Raymond ta traha hunto cu dr. Rocheline de Cuba, cu ta un Ortopedagogo. Mas bien nan kier engrandece nan profesionalismo y specialismo ariba area di muchanan di entre 0 pa 5 aña. E ta un area cu nan ta ripara cu tin hopi pregunta, pero nan no tin e experticio ainda den cas pa deal cu e problema.

E problema mas grandi ta e relacion entre mayor cu yiu, con nan ta bay om cu e problemanan basico cu e muchanan por tin, problemanan di come, problemanan di drumi. Pero kico e relacion entre mayor cu yiu tin cu e problemanan nan no ta bay. Aki ta caminda dr. Raymond y dr. De Cuba lo kier enfoca mas ariba dje.

E problemanan di relacion entre mayor y yiu, ta papia mas di laso emocional. Dus con bon e mayor responde ariba e necesidadnan emocional di e mucha. Tin biaha e mama no ta responde di un manera adecua ariba e necesidadnan emocional y e mucha no ta siña regula su mes emocionalmente. Esaki por trece hopi mas problema den nan comportacion.

Hopi biaha ora cu mayornan ta bin cu e yiu na poli, ta splica nan cu e problema na e momento ey ta e relacion cu e mayor tin cu e yiu. Esey ta un forma si un mayor no ta responsivo of no ta sensitivo na e necesidadnan emocional di e yiu. Esey ta loke nan ta traha ariba dje.

Un mayor hopi biaha kier pa “drecha” nan yiu, wak kico e problema ta. Pero ta splicanan cu ta bay mas bien di loke e mucha ta spera di e mayor emocionalmente. Y ariba e tereno aki nan lo kier mas experticio ariba dje y dr. Raymond ta contento cu e opleiding nobo aki cu ta bay cuminsa.