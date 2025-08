Hyundai, por medio di su distribuidor oficial na Aruba, Garage Centraal, ta anuncia cu orguyo su alianza nobo cu Aruba Little League, birando asina den un di e patrocinado nan oficial cu ta respaldando e liga hubenil mas grandi di Aruba.

E anuncio oficial a tuma lugar recientemente den showroom di Garage Centraal, na presencia di representante di Aruba Little League, directiva di Garage Centraal y personal di Hyundai. Durante e acto, e dos organisacionnan a expresa nan compromiso pa sigui traha hunto pa sostene e desaroyo deportivo y social di e hubentud Arubiano.

Aruba Little League ta un institucion clave den e bida deportivo di nos isla. Den transcurso di e anjanan, e liga a sigui forma e caracter y disciplina di hopi di nos muchanan y hobennan, promoviendo balornan como responsabilidad, respeto y trabao den equipo. Esaki no ta limita solamente na deporte, sino ta sirbi como base pa crece como miembro di nos comunidad.

E liga mes a logra resultadonan impresionante na nivel internacional, y e prueba mas reciente di esaki ta cu Aruba ta e Campeon Regional di Caribe pa 2025. E team di Aruba lo representa nos isla na e renombra Little League World Series na Williamsport, USA – un logro cu ta pone Aruba un be mas riba e mapa mundial di baseball hubenil. Esaki ta mustra e nivel di compromiso y talento cu Aruba Little League ta cultiva den su atleta nan joven, y e impacto positivo cu e liga tin den nos comunidad.

Hyundai, como un marca mundial cu un fuerte compromiso pa “Progress for Humanity”, ta mira deporte como un herment pa cambio positivo. E empresa constantemente ta busca manera pa yuda pa crea un futuro mihor pa e generacionnan cu ta bini tras. Su historia di patrocinio ta inclui deporte mundialmente conoci, y awe, via Garage Centraal, Aruba ta forma oficialmente parti di esey.

Pa Garage Centraal, ta un gran placer pa asina fortlece su compromiso cu comunidad Arubano, y adicionalmente duna impulso concreto na un organizacion cu ta dedica su energia pa bienestar di e hubentud. E alianza entre Hyundai y Aruba Little League ta pone na claro cu cuando empresa y comunidad traha huntu, por logra cos grandi.

Cu e paso aki, Hyundai ta converti oficialmente den partner di Aruba Little League, y e speransa ta cu e colaboracion lo sigui crece, creando mas oportunidad pa nos talento hoben fortalece e base deportivo di Aruba.

Nos ta sumamente emociona pa forma parti di esaki, y ta invita otro empresa y instancia pa sigui e ehemplo: invertí den nos hubentud ta inverti den futuro di Aruba.