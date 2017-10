Hyatt Regency ta tuma represalia contra trahadonan miembro di sindicato

Pa medio di esaki Directiva di FTA ta denuncia publicamente sucedidonan cu ta tumando luga cu trahadonan di Hyatt Regency cu a dicidi di bira miembro di FTA. Esaki ta un actitud contra sindicato y derecho di tur trahado. Manera cu nos a compronde di nos miembronan na Hyatt cu tin gerentenan cu ta yama trahado un pa un pa mas cu un biaha den oficina pa presiona nan pa motibo cu nan a bira miembro di sindicato. Esaki ta lamentabel y FTA lo denuncia esaki internacionalmente. A pesar di un ley cu ta bisa cu trahadonan no por wordo stroba pa bira miembro di sindicato toch gerencia di Hyatt no ta respeta e ley aki. Hefenan lamentablemente no ta cooperando cu e trahadonan cu asunto di trabou y expresa directamente contra nan. Tambe ta ofrece trahadonan placa y posicion pa nan sali for di sindicato. E trahadonan cu ta miembro di sindicato ta wordo discrimina pa Management completo cu ta bisa e trahado pa e busca sindicato pa e ser yuda. Ta ofrece algun trahado posicion pa nan no vota pa SINDICATO! Gerencia cu ta reuni den restaurant awor ta exigi pa solicita pa nan wordo sirbi solamente pa waiternan cu no ta miembro di sindicato. Esaki ta un falta di respet total pa derecho di trahado y sindicato.

Ta ofrece retiro a cambio di bon pago na esunnan cu kier retiro. Derecho adkiri di e trahado no ta wordo respeta. Awor gerencia no kier cumpli cu custumbernan pa laga e trahado come of break despues di 3 ora trahando. GM personalmente a laga e trahadonan di bar sa cu nan lo no bay vota dia 26 October pasobra e ta bay cumpra nan un manera of otro y ta buscando e cabesante pa dun’e un oferta!!!

MANAGER MES A INFORMA CU SI NAN COMBATI E SINDICATO NAN LO LOGRA HAYA UN OTRO PAY CHECK PA E LOGRO!! Tur MANAGER ta tratando pa intimida e trahadonan y maltratando e trahadonan cu ta haci uzo di nan derecho pa bira miembro di sindicato. PAKICO HYATT ARUBA NO KIER SINDICATO; PA SIGUI ABUSA Y KITA E TRAHADORNAN NAN DERECHONAN??? Esaki ta un berguensa!!