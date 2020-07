Huur en Consumentenzaken no ta subsidia ni yuda cu pago di huur

Dienst Huur- en Consumentenzaken, DHC, kier a aclaria lo siguiente: A tuma nota cu tin informacion circulando riba rednan social caminda cu a malinterpreta un comunicado oficial cu a Sali den publicidad. E comunicado menciona ta duna dato di contacto di nos departamento pa cu servicionan cu tin di haci cu asuntonan di huur.

Nos por a observa cu a interpreta esaki como ayudo financiero pa cumpli cu pago di huur. E interpretacion aki no ta corecto. Dienst Huur- en Consumentenzaken ta brinda servicio den e forma di registracion di keho, informacion general, intermediacion, inspeccion, conseho legal y asistencia pa entrega peticion na Huurcommissie. Nos ta spera di asina por alcaria e asunto aki. Pa mas informacion por tuma contacto cu nos na Tel: 582-9914, via nos e-mail dhcaruba@gmail.com of via nos website dhc.aw.

