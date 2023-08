E Hurricane hunter cu a sali for di Merca a aterisa diasabra atardi manera cu masnoticia a informa unda cu e personalnan abordo nan trabou ta pa colecta tur informacion cu tin den un sistema tropical cu ta drenta caribe y cu por tin menasa pa paisnan den cercania y hasta esnan cu ta continente mericano. Na prome instante a calcula cu e tempo aki lo dal area di Puerto Rico cu ta un pais cu ta cay bou Merca.

Diadomingo merdia e Hurrican Hunter a lanta vuelo y a bay direccion di e sistema cu tabata basta oost di islanan di caribe pa colecta informacion pa asina manda pa National Hurricane Center.

Despues di a colecta tur informacion y a mira cu e sistema aki a haya forsa a informa cu e sistema aki a bira un tormenta tropical Franklin y lo por haya forsa ora e sali Caribe, debi cu e sistema aki ora e ta miyanan leu panort di ABC e lo bay straight pa Republica Dominicana.

Pa 7:42pm e avion Hurricane Hunter di National Hurricane Center a aterisa bek cu e team abordo pa nan por tuma un break, debi na e horario di vuelo cu nan a dispone di dje, y un otro avion di National Hurrican Center Mericano a sali for di Curacao pa 7’or y a tuma e trabou over di controla e tropical Frankli for di banda pabou debi cu esun cu a aterisa na Aruba a tuma mas tanto parti centro y pariba di e sistema.