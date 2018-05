Huntu nos ta para fuerte pa detecta e pashentnan diabetico na Aruba

ImSan y IBiSA ya pa sies luna caba ta trahando huntu riba e Bus di Salud. E bus ta para regularmente na negoshinan, den barionan y otro localidadnan rond di Aruba pa ofrece su servicio di chekeo di salud. Diferente midimento, manera pisamento, presion, glucose, colesterol y mas, ta wordo haci den e bus. Banda di e midimentonan aki, e bishitante ta haya conseho di un enfermera tocante con eventualmente por desaroya un estilo di bida saludabel.

E ultimo lunanan diferente ‘diabetesverpleegkundigen’ di Centro Diabetico ImSan a yuda riba e Bus di Salud. Di e manera aki nan kier detecta mas pashentnan (pre)diabetico. Basa riba e investigacion di PwC (https://www.pwc.com/gx/en/industries/healthcare/casestudies/diabetes-in-Aruba.html) ta demostra cu Aruba ta un cu e porsentahe mas halto di pashentnan diabetico na mundo. 16.24% di e poblacion Arubano ta diabetico, compara cu e 8.33% di e poblacion mundial. Mas o menos mita di e pashentnan diabetico na Aruba, ainda no sa mes cu nan ta diabetico y pa e motibo aki, nan no ta ricibiendo cuido medico na e momentonan aki. Door di e testnan haci riba e Bus di Salud, e enfermera(o) por bisa di biaha si e persona ta un pashent diabetico cu mester ayudo medico. Por ta tambe cu e persona no ta un pashent diabetico, pero e risico pa desaroya ta halto.

Un persona asina por raporta na nan dokter di cas of na centro Diabetico di ImSan pa asina evita cu ta desaroya e condicion diabetico aki.

Den e ultimo mita aña ( augustus 2017 te cu maart 2018), un total di 1600 hende a wordo controla riba e Bus di Salud, di cual 12% tin un nivel di sucu halto, pa motibo cu nan ta pashentnan diabetico of e risico pa desaroye ta hopi halto.

E bunita di e cooperacion aki ta cu IBiSA y ImSan por complementa e siguimento di e pashentnan (pre) diabetico, pasobra huntu nan por controla mas persona y tin un alcanse grandi na e poblacion di Aruba. Ademas e enfermera(o)nan di Centro Diabetico, despues cu nan haya permiso, nan ta tuma contacto cu e personanan cu e nivel di sucu den nan sanger tabata muchu halto. Den e combersacion telefonico aki e enfermera(o) ta recorda e persona pa e traha un cita cu su dokter di cas of Centro Diabetico.

E colaboracion aki ta bay continua durante e proximo seis lunanan y di e manera aki nos ta spera di detecta mas pashent (pre)diabetico.

Bo tin pregunta tocante e Bus di Salud of di diabetes?

Tuma contacto cu IBiSA (582 4987) of Centro Diabetico di ImSan (524 8888)

Comments

comments