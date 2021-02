Hunto preservando e pasado pa futuro

Den cuadro di e 25 aniversario di Stichting Monumentenfonds Aruba(SMFA) e Fundacion a crea un serie di videonan caminda cu lo entrevista diferente persona cu di un forma of otro a contribui na e preservacion di un edificio monumental.

Cada luna, dia 25, lo tin un video nobo caminda cu e publico lo por haya ehempel di personanan of comerciante cu sea ta huur of uza un edificio di Monumentenfonds pero tambe iniciativanan priva pa restaura edificionan historico.

Entrante awe lo por wak e promer entrevista cu Mark Benson , propietario di Patio 15 cu ta conta un tiki di e proceso pa comberti e bunita monumento na Weststraat 15 for di oficina pa un Bar, restaurant y espacio pa evento. Tambe e lo conta nos un tiki mas di e historia interesante di e Monumento aki cu a wordo muda mas cu 20 aña pasa di su locacion original.

E meta principal di e serie aki no ta solamente pa informa y educa e publico tocante nos monumentonan pero tambe pa inspira un y tur cu ta buscando un locacion ideal pa sea biba of un proyecto di negoshi nobo pa scohe pa re uza un edificio historico y asina contribui na yuda preserva parti di Aruba su herencia cultural.

Nos ta invita un y tur pa wak e serie aki riba nos pagina di Facebook Stichting Monumentenfonds Aruba y follow nos via nos Instragram @monumentsfundaruba pa mas entrevista tur luna.

Si un persona ta buscando e lugar ideal pa su oficina of negoshi nobo of kizas un espacio diferente pa biba por semper tuma contacto cu Stichting Monumentenfonds Aruba y nos lo por yuda busca e monumento ideal y asina hunto sigui preserva e pasado pa futuro.

