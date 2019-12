Hunto mester crea un miho Aruba pa cada ciudadano

Siman pasa, durante un encuentro hopi ameno na MFA Paradera riba dia Internacional di Personanan cu Limitacion, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a ricibi un bunita cuadra pinta pa e hoben Kay. Kay ta un hoben cu autismo y ta un mucha muhe hopi talentoso. Kay a pinta un cuadra masha bunita cu palabranan, segun Prome Minister, hopi pisa. “It is in your hands to create a better world for all who live in it”. (“Ta den bo man pa crea un miho mundo pa tur cu ta biba den dj’e”). E palabranan aki ta cuadra cu e funccion y vision cu un Prome Minister tin pa su pais. Y Prome Minister Evelyn Wever-Croes, cu determinacion ta logrando e miho pa Aruba. E cuadra ta refleha e pasion y amor cu Kay a pone den dje como tambe e parti artistico di e hoben. Manera cu Prome Minister a priminti Kay, su regalo tambe a haya un luga special den su oficina hunto cu otro cuadranan cu e tin di muchanan special. “Esaki tambe lo sirbi como inspiracion y pa duna mi forsa pa mi por sigui apesar di tur reto y desafio”, Prome Minister a expresa. Reflexionando riba e palabranan riba e cuadra di Kay, e ta den nos man, den man di cada ciudadano pa crea un miho mundo pa tur cu ta biba den dje. Y nos tur tin cu haci nos parti pa laga un miho Aruba atras pa nos muchanan. Nos pais a wordo laga atras, pa un gobierno anterior, cu problemanan y retonan grandi, financierno, economico y social. Gabinete Wever- Croes, bou guia maximo di Prome Minister Evelyn Wever-Croes, cu stapnan grandi y otronan chikito, ta logrando pone nos pais bek riba e bon caminda. Bahando e debe cu a causa

stagnacion economico. Treciendo solucionnan den e crisis financierno y social. Poniendo e ser humando central. “Hunto cu e sacrificio di comunidad, nos ta creando un miho Aruba pa cada ciudadano”.

Comments

comments