Ambiente patriotico di celebracion di nos dia nacional ta wordo sinti rond di Aruba. Awe, diahuebs 17 di maart, ta e ultimo dia cu na scolnan na Aruba ta celebra Dia di Himno y Bandera 2022. Prome Minister Evelyn Wever-Croes compaña pa Parlamentario Alvin Molina y Minister Endy Croes a bishita St. Paulus School. Nan a wordo ricibi pa cabesante di e scol, Meneer Randy Arends mientras cu e muchanan cu yen di alegria tawata wardando e bishita di nos Premier na nan scol. Ya Dia di Betico, Prome Minister a bishita e scol aki y a keda asina impresiona con e scol a celebra e dia aki y a dicici cu mester a bin bek pa wak con e scol ta celebra Dia di Himno y Bandera. Un ceremonia hopi bunita na unda a hisa e bandera di Aruba y canta Himno di Aruba. Tawata tin canto y baile riba ritmo di caha di orgel door di klas 5B y un baile di wals sorpresa di juffrouw y den klasnan a disfuta di bunita tentoonstelling. “Mi mester bisa cu un biaha mas mi a keda hopi impresiona con St.Paulus School a prepara pa celebra nos dia nacional. E muchanan a canta nos himno asina bunita cu a hasta duna mi kippenvel. Kippenvel ta ora algo ta asina bunita y emociona cu e ta afecta e otro hende y mi mester bisa, bosonan a canta hopi hopi bunita.

Nos no mag bati man pa Himno pero nos mag bati man pa tur cu a canta”, Prome Minister a expresa elogiando e coro di alumno. Prome Minister, papiando cu e muchanan, a elabora riba e ultimo couplet di nos Himno, ‘Grandeza di bo pueblo ta su gran cordialidad. Cu Dios por guia y conserva su amor pa libertad’. Esaki, Premier a splica, kiermeen cu e cordialidad cu nos tin ta haci Aruba asina importante y grandi. “Cordialidad ta ora nos bisa bon dia, bon tardi of bon nochi na tur hende. Cordialidad ta trata tur hende na bon manera cu hopi atencion y hopi cariño maske por ta e no ta trata bo asina. Y ohala cu Papa Dios guia nos tur pa sigui bringa pa y conserva e libertad cu Aruba tin”. Prome Minister a gradici St.Paulus School pa e bunita manera cu nan ta dedica na Dia di Himno y Bandera y a desea cada Maestro y alumno un Feliz dia di Himno y Bandera. Riba Dia di Himno y Bandera, ban demostra cu nos tur ta stima Aruba. Hisa nos bandera, canta nos Himno y mustra mundo henter con hopi nos amor pa nos baranca tan stima ta. Feliz Dia di Himno y Bandera.

