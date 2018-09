Hunto cu e redoblacion di debe di nos pais a bin e crisis social

Pa prome biaha den historia cu Pueblo di Aruba a sinti un cambio. Riba peticion di Parlamento di Aruba, Gobierno a bay duna un raportahe di tur locual cu a bin ta haciendo den 2018, pa di e forma aki duna cuenta y mantene Pueblo di Aruba informa di kico tur ta tumando lugar na nivel di Gobierno.

Ora cu a toca turno na Minister Glenbert Croes, cu clamor a defende e Crisis Plan Social cu den su concepto ta hayando hopi critica inhusto di opositornan di fraccion di AVP, cu te cu un aña pasa ainda tabata 8 aña den Gobierno. Pero AVP a opta pa haci baina, negoshi y corupcion, en bes di enfoca, maneha y purba sikiera na cuminsa soluciona e crisis social. Es mas Mike Eman y AVP, ta e unico culpabel y responsabel pa e crimen social y financiero ocasiona na nos pais. Awor kier yora pidi pordon, pero no ta pasobra cu e ta sincero. NO. E afan ta pa keda busca gloria propio, mientras cu e ta e unico culpabel di e masacre di nos pais.

E mandatario a bisa fraccion di AVP: “Ora cu kier cuestiona ta bon pa bo wak bo mes den spiel pa bo tin un autorefleccion, pa bo ta autocritico. Acaso boso a worry cu e problemanan social di nos pais e ultimo 8 añanan aki? E contesta ta no.”

E mandatario a continua bisando di ta sinti cu AVP no tin gevoel pa e problemanan social na Aruba. Y esaki ta decepciona e mandatario kende ta desea un otro actitud, un actitud mas positivo di AVP pa hunto soluciona e problemanan social cu no conoce color politico. “Pero tur lo contrario, nan ta parce di kier boycotea y pone baranca den nos caminda pa nos no logra e alivio social cu tin Aruba den su gara total. Ta AVP su negligencia tin e Pais aki den e problemanan grave cu e ta awor. Nan a dedica nan tempo na baina. Nan a dedica nan tempo na tur otro cos menos na e problemanan di nos Pais”, Glenbert Croes a expresa.

Ta cosnan cu ta prohibi lubida, cu ta prohibi ripiti. Aruba merece miho. Nos Pueblo merece miho. Nos hendenan, nos hobennan, nos muchanan tin derecho riba un bida y futuro digno y pa esey nos ta traha duro tur dia pa logra un miho porvenir pa un y tur.

