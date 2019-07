Hunta di Directiva di Lotto ta desmenti cu nan tabata tin credit card

A recorda Minister riba sentencia di Hues pa no stroba nan di traha

Den un carta fecha dia 18 di juli 2019, E Hunta di Supervision di Fundacion Lotto pa Deporte ta demanda un rectificacion den 24 ora despues di a ricibi e carta, for di Minister Dangui Oduber, encarga entre otro cu deporte. E mandatario a publica riba su pagina di Facebook dia 15 di Juli ultimo, cu directiva di Lotto lo a pidi un Credit Card cu un limite di 10 mil dollar pa luna pa cada un miembro. Mas leu e mandatario a acusa nan di abuso y cataloga nan como e “Cartel di Lotto”.

E directiva di e fundacion a keda sorprendi pa contenido di e publicacion di Minister, pasobra ta purba crea e impresion cu ta e directiva actual lo tin Credit Card di e fundacion, locual no ta cuadra cu berdad. Parce cu na luna di Mei 2010, miembronan di e direcitva di e tempo aya, cu no ta miembro awendia mas, berdad lo a pasa un decision asina pero cu nunca a ehecut’e. A verifica cu ambos banco cu nunca directiva di Lotto tabatin ni tin Credit Card na nan disposicion. Esaki no semper tabata asina, pasobra den pasado si Endy Croes, cu awendia ta Parlamentario, si tabata dispone di Credit Card di e fundacion.

E directiva ta haya cu, dor di e declaracionnan di Minister Dangui Oduber, no ta atacha solamente e fundacion sino tambe e bon nomber di e miembronan di directiva, sin cu nan tin algo di haber cu e decision di e tempo aya cu nunca a wordo ehecuta. Door di haci esaki toch, Minister ta actua empugna cu e sentencia di Hues di dia 9 di april ultimo, den cual a ordena a mandatario pa laga e Directiva traha sin molestia nan. Mirando cu e tipo di declaracionnan asina ta haci daño na reputacion di miembronan di e directiva y pa evita mas daño inecesario, a demanda pa e mandatario rectifica den 24 ora di tempo. Den caso cu no cumpli, lo evalua pasonan legal civilmente contra e Minister y si mester tambe pasonan penal den su contra. Nan ta spera di no mester yega asina leu den e proceso aki.

Fundacion Lotto pa Deporte ta e organo cu ta portado di e permiso legal pa organisa wega di number y Lotto riba nos isla. Nan ta supervisa e trabounan di CBN na Aruba den organisacion di Lotto di Aruba y ta percura pa fondonan di ganashi di benta di lotto bay na Comision di Subsidio di Deporte. Anualmente ta contribui cu no menos di 4 miyon florin na e comision, cu na nan turno ta sostene organisacionnan deportivo. Aña pasa Fundacion Lotto pa Deporte tabatin un entrada di riba 48 miyon florin na benta di loteria riba nos isla.

