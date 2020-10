Hunta di cliente/Cliëntenraad pa FSMA Respaldo

Fundacion Salud Mental Aruba pa algun tempo caba tawata tin e idea pa bin cu su propio hunta di Cliente/Cliëntenraad.

Na Hulanda e palabra cliëntenraad no ta uno desconoci. E miembronan di un Hunta di cliente ta clientenan, ex-clientenan y naastbetrokkenen/parientenan cercano di (ex)clientenan di un instituto di cuido medico.

E meta di e Hunta di cliente ta pa salvaguardia e interes commun di e clientenan di e instituto di cuido medico. Un Hunta di cliente ta brinda e cliente un opportunidad pa expresa su opinion of pensamento riba temanan general y specifico rond di e tipo, e calidad y e seguridad di cuido cu e ta ricibi.

Un Hunta di cliente ta reuni regularmente cu e directiva di e instituto di cuido medico pa asina comparti e experiencianan y opinionnan di e clientenan. Di e forma aki e directiva por tene esaki na cuenta ora cierto decisionnan di influencia mester wordo tuma y asina mehora e tipo y calidad di cuido medico cu ta wordo brinda.

Na mei 2020 dr. Van Gaalen, e director medico y psikiatra na Respaldo a aserca algun persona cu un of otro relacion cu Respaldo pa forma parti di un werkgroep. E werkgroep aki tawata encarga pa establece e futuro Hunta di cliente di Respaldo. Tareanan di e werkgroep aki tawata pa compila un vision, mision y un reglamento pa e futuro Hunta di cliente cual no tawata un tarea facil. Esnan cu a forma parti di e werkgroep aki tawata sra. S. van der Linden, sra. A. van Ruyven, sr. J. Pietersz y sra. M. Kelly.

Respaldo ta un instancia cu ta brinda pueblo di Aruba cuido riba tereno di salud mental den un forma professional y di calidad halto. Su Hunta di cliente seguramente lo contribui na un mehoracion di e tipo di calidad di cuido y servicio cu Respaldo ta brinda su clientenan. Respaldo ta pidi pueblo di Aruba pa keda pendiente pa e lansamento oficial di e Hunta di cliente cual dentro di algun tempo lo tuma lugar.

Comments

comments