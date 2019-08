Hungadonan di Futbol local ta exigiendo auto, brommer of salario halto pa hunga

Den e ultimo dianan por a tende hopi movecion den futbol local. Tambe por a tuma nota cu entrenadonan nobo a bai cu diferente organisacion. Esaki ta hopi bon pa desaroyo di nos futbol toch. Pero loke si a hala nos atencion ta ora cu diferente dirigente a comenta na nos cu tin hungadornan cu no por ta serio ora cu nan pidi pa e club duna nan un auto of un brommer of duna nan un salario pa hunga futbol pa nan. E situacion ta bira fastioso y mesora tin rabiamento. Ora bisa e hungador cu e no por haya e tipo di cosnan ey material pero por papia pe haña un trabow. Akinan bo ta tende: “No mi no kier trabow mi kier un coi move of un salario pa mi hunga bala of mi ta bai otro team!”.

Wel cu tur respet pa tur hungador di Futbol si ta esey ta loke boso ta pensa boso ta totalmente fout!!! Claro cu no por generalisa pero gran parti di clubnan serio cu tin fundeshi di Lifida bin ariba, no ta bai duna un hungadornan auto ni brommer ni salario, pero por juda papia pe hungado haña un trabow cu ta mucho mas factibel pasobra e ora bo tin un salario tambe tur fin di luna pa mantene bo mes y consecuentemente cumpra bo mesun auto of brommer. Y e club na final di campeonato ta duna bo un recompensa pa bo esfuerzo cual tambe ta algo extra. Si no stop e fenomeno aki clubnan ta perde nan balor cu hungadornan cu no ta worry pa ken nan ta hunga nan no lo worry ora perde of gana paso ta p’e auto of brommer of p’e salario nan ta bin hunga. Arubaanse Voetbal Bond mester hasi un cambio hunto cu tur team pa cuminsa pone un sistema cu tur team y hungadornan por deal riba nivel cu otro, sino hungadornan ta hunga “wega” cu tur directiva anto nivel di futbol mes ta den decadencia total. Mester frena e fenomeno aki cu ta andando for di añanan caba pero ultimo tempo a bira mas y mas caminda e hungado ta lubida pa kende e ta hunga, esta pa e camiseta y mas bien ta hunga pa cosnan material cu toch den un frega di wowo por wordo perdi y e ora ta con anto, e hungado no tin interes mes mas pa hunga bala pasobra e no tin e “cos ey” cu el a exigi pa tal club dune. Corda bon, mes lihe cu bo haya algo, cu bo no a traha duro soda pe, e ta bai mes lihe di bo mannan.

Tambe awo hopi hungador kier bai cierto clubnan, den aki por menciona RCA, cu ta campeon di Aruba, djis pa hunga ABC Cup cu Shield Cup anto despues kico ta pasa ora cu no tin esey mas y e club no por duna bo loke bo kier, anto e ora si e hungado kier papia malo di e organisacion tambe. Nos redaccion a haya informacion di tanto cosnan cu ta wordo papia entre hungadonan den e dianan aki cu realmente bo ta puntra bo mes ta kico e hungadonan aki ta kere den nan cabez. Hasta te asina leu cu hungado ta kere ta “superstar” caba e ta anto ta bisa dirigentenan pa no papia cumi, papia cu mi manager, paso te hasta manager algun hungado tin p’asina nan papia cu organizacion di futbol riba nos isla. Un situacion sigur increibel pa loke nos conoce akinan cu nos ta hungando Futbol Amateur. Si bo ta kerebo, Lionell Messi, Christiano Ronaldo awel ruman sali di Aruba bai den exterior laga bo “manager” deal un contrato pabo cu clubnan grandi manera FC Barcelona, Juventus of Real Madrid wak si cu e actitud robez ey bo ta logra algo. Pasobra definitivamente na Aruba bo ta full “fout bezig”. Ta for di hopi aña caba nos a bin ta señala e situacion aki pero tanten cu keda menciona cu Futbol di Aruba ta draai riba un base Amateur, anto e situacion aki no por wordo coregi aunke cu toch AVB lo por pidi y haya ayudo y conseho di FIFA pa con pa soluciona e situacion aki caminda cu sigur por ehempel na Merca ora un hungado di basketball ta den su añanan di college, e no mag di firma contrato pa placa y na momento cu esaki keda descubri, e penalizacionnan ta halto, kizas no mesun formato ey nos por implementa na Aruba, pero algo cu ta cuadra cu nos sistema p’asina evita cu e situacion aki jega na puntonan indesea y “w3444after all” ta Futbol ta keda perhudica y asina kico ta sosode?? E fanatico mirando cu e nivel di futbol ta malisimo no ta bai stadion mas y asina nos por dobla warda bisa bonochi y te mañan!!!

