Diadomingo anochi na Joe Leveist tabatin wega di baseball cu a bin termina prome cu 11’or anochi ya cu tension tabata halto entre Sluggers y Brazil Hawks riba veld unda un hungado di sluggers tabata discrimina un hungado di Brazil pa ‘negro’. Esaki sigur no a cay den bon tera debi cu tur hende ta bin wega pa hunga y por tin discusion pero no discrimina otro pa nan color.

Mientras tur hende tabata saliendo e hundagor di sluggers a keda insulta un di e hungadornan keda yam’e negro na varios ocasion y a sali un otro homber cu a dal e hungador nr 3 di sluggers un mokete den su cara y bay.

Polis a drenta accion di biaha y a papia cla y raspa cu voz halto cu tur hende cu deporte ta pa hunga cu otro y no insulta y bringa cu otro y no mester ta riba veld y bo mester ta den un creche. Varios persona no a keda contento con e hungador tabata discrimina otro pa color di hende. Polis a pone tur hende bandona e sitio.