Huma di WEB a cuminsa afecta trahadonan di Astec

ATIA a reuni cu gerencia di ASTEC hunto cu representantenan di diferente liñanan di barco. E tabata un reunion hopi importante. Sr. Ronald van Trigt, di ATIA ta amplia.

E problematica di e huma cu ta sali for di e tuberianan di compania WEB cu a cuminsa afecta e trahado. Atia a pone special atencion riba e caso aki ya cu ta considera cu importacionan ta un ader hopi importante den economia pa pais Aruba. Por cierto cu esaki lo tabata e di prome reunion cu a tuma luga den hopi tempo segun Sr. Ronald van Trigt .

Tur esunnan concerni den e proceso a sinta hunto pa purba di traha riba un sistema cu por mehora e fluho di e huma aki. For di December di aña pasa por a ripara cu tin un poco di desconfianza a cuminsa reina den e proceso di desembarca mercancia riba nos isla. ATIA a purba di analisa esaki por a detecta cu tin cosnan cu ta sucede pero tambe e molester di e huma lo ta hunga un rol.

Esaki a wordo confirma cu trahado y tur esunnan envolvi den area di baha e carga, unda tin biaha lo tin mester di para e trabou un rato, door di e problema cu ta presentando y barco cu ta drenta lo mester keda warda un rato. Esaki ta e situacion cu ta reina na Barcadera y ta inaceptabel siendo cu tin barconan cu ta dicidi di no drenta na e momento ey sino cu bay na un otro puerto cercano prome, y como concecuencia e mercancia ta yega laat.

Astec no ta e responsabel directo pa controla e situacion aki y a wordo reconoci esaki, y pesey a tuma contacto cu gerencia di WEb y Prome Minister cu ta e autoridad concerni y den conhunto cu Atia lo keda bay den profundidad cun’e y lo pusha pa e situacion aki lo por haya un solucion.

Henter e proceso di baha e containernan na Aruba lo ta hopi importante pa Comercio por keda draai, y mester cana den un manera lo mas productivo posibel. Tin basta container cu no ta wordo baha y ta bay Corsou prome cu berduranan entre otro. Ora cu nan bin bek, hopi tempo a pasa caba di esun cu tabata premira di yega y comercio cu supermercado a cuminsa keha di situacion cu ta fastioso tambe, Presidente di Atia Sr. Ronald van Trigt, a splica.

Como isla turistico, Aruba mester por tin suficiente mercancia semper riba nos isla, aunke tin otro puntonan den caso aki di comunicacion tambe cu ta importante unda Astec a bisa cu ta para frente di esaki pa haya solucion y ta conta cu sosten di APA tambe. Di parti representantenan di barco sigur lo tin un bon disposicion tambe pa bay dilanti.

Den caso di Web nan lo mester keda cu su produccion tambe, y kisas e creacion di proyecto Puerto di Barcadera no a wordo di premira cierto aspectonan unda cu riba esaki finalmente Sr. Ronald van Trigt a señala cu e no bay mucho den detaye riba e tema, pasobra cu ainda algun reunion lo mester tuma luga cu gerencia di Web pa por check kico por a pasa.

Pero en berdad si tabata tin un midimento wordo haci door di companianan internacionalmente reconoci prome cu e waf di Barcadera a wordo traha y e ta un punto pa check tambe siendo cu kisas hasta aspectonan ambiental lo por ta afecta den algun manera y e no ta bon pa e trahadonan ni pa naturalesa y WEB lo tin e deber pa elimina e problema di e huma aki den corto plazo, segun Sr. Ronald van Trigt, director di ATIA.

