Manera ta conoci dia 31 di October 2022 mester a cera e localidad anterior di Hulpbestuurskantoor San Nicolas pasobra e no tabata adecua mas. Ni pa esnan cu tabata traha eynan, y tampoco pa ricibi bishitante. Mientrastanto mesora gobierno a cuminsa traha pa e re-apertura di HBK San Nicolas den un otro localidad, cual awe ta un realidad. Prome Minister Evelyn Wever – Croes durante un conferencia di prensa a splica di e proceso encamina y e trabounan cu a tuma luga, pa e reapertura di HBK San Nicolas.

E siman a habri y bishitantenan di HBK San Nicolas a ricibi servicio den un establecimento mas nobo, moderno y cu ta cumpli cu tur e normanan y standardnan necesario. Premier Wever – Croes a splica cu pa a yega asina leu no tabata facil, pa motibo cu e proceso di muda un departamento di gobierno por tuma hopi tempo, sinembargo den e caso aki el a dura dos luna y mei. Den e periodo aki, e trahandonan di HBK San Nicolas a traha na Savaneta.

Localidad temporal di Hulpbestuurskantoor

E localidad ta uno temporal pa HBK San Nicolas mientras cu ta bay renoba e edificio unda cu tabata ubica anteriormente. Unabes cu e edificio ta remodela, e idea ta cu lo percura pa ubica mas departamento tambe aden. Entre otro Sociale Zaken, Dimas, AZV, Enseñansa pa Empleo, y lo tin espacio pa otro tipo di desaroyo eynan tambe.

E trabounan aki no a cuminsa ainda, pa motibo cu tin retraso den e plannan. E ultimo plan cu a wordo presenta cu ta encera cu ta pasa e trabou pa SOGA desaroya e MFA, no por a continua. E consehonan a bin negativo pa motibo cu SOGA lo hisa e prijs di e MFA nan existente, cual ta pone un peso mucho mas grandi riba e presupuesto. Aworaki DOW ta trahando riba un otro alternativa caminda cu Gobierno mes lo pone fondo disponibel pa remodela e edificio y eorey no mester paga tanto aña na huur manera ta e caso cu e otro MFA nan. Den e siguiente simanan lo concretisa esaki.

Palabra di gradicimento tur cu a yuda

Premier Wever – Croes a gradici tur esnan cu a haci e proceso posibel, specialmente e trahandonan di HBK San Nicolas pa e flexibilidad, pasenshi y pa sigui duna e servicio cu sonrisa riba nan cara. Ademas a gradici Setar cu tabatey den e momentonan cu tabatin mester, David Dubero y Christofer Robles y Jairo Dirksen y henter e team cu den tempo record a haci instalacionnan necesario. DOW, Marlon Croes y tur cu a yuda cu e mudamento. Censo su IT nan Geward Bikker y Shamir Silvania, di Directie Financien Ingrid Geerman y Clarissa Jacobs cu a pone fondonan disponibel. Henter e staf di ITP Caribbean cu tabata presente y cu a yuda cu e aspectonan di IT. Prome Minister a gradici RdA tambe pa nan disponibilidad y cooperacion pa aloca HBK den nan edificio pa por sigui duna servicio, specialmente e Director Reynold Arends, Francie Croes, y Shandy de Mey. No por yega HBK San Nicolas sin admira e bunita balie cu a wordo traha den tempo record door di Alex Croes Carpenter Shop. E balie a keda hopi bunita y e unico cos cu falta aworaki ta e glas cu lo wordo poni pronto. Ta gradici na esnan di Ministerio di Asuntonan General tambe cu a sa di yuda den un manera of otro, pa e reapertura aki bira un realidad den un tempo relativamente cortico. Y esnan di Nicolas Store cu a prepara snacks y koffie pa tur bishitante di HBK San Nicolas riba e prome dia. Sin lubida e comunidad di San Nicolas pa nan pasenshi durante e periodo. Gobierno ta consciente di e hecho cu door cu mester a cera pa dos luna y mey, e por a trece algun molester. A pesar di esaki, a haci e maximo esfuerso pa keda cla cu e trabounan y habri bek den cuadro di e tempo stipula.

Finalmente Prome Minister Wever – Croes a expresa cu gobierno ta considera e edificio di HBK hopi importante den San Nicolas, y unabes cu esaki wordo realisa e lo ta un catalisator di desaroyo di centro di San Nicolas. Banda di otro tipo di desaroyonan cu lo bin den caya principal di San Nicolas, Seroe Colorado y den henter e area.