Reino: Un gran parti di e Hulandesnan cu por a sali for di Gaza siman pasa, a yega na Hulanda. Rond 18.20 ora un avion for di capital di Egipto, Caïro, a aterisa cu a bordo di dje un grupo di hende cu un permiso di residencia Hulandes y nan famianan cu tabata atrapa na Gaza despues cu guera a cuminsa. Ta trata di e prome biaha cu Hulandesnan ta bolbe cas for di Gaza.

Cu e Boeing 737 di TUI, inicialmente tabata planea pa 16 Hulandesnan bolbe cas. Pero un di nan a tuma un vuelo comercial pa Schiphol anteriormente awe.

E Hulandesnan a sali for di Gaza diahuebs via e frontera cu Egipto na Rafah pa despues bay Caïro unda nan a subi avion pa Hulanda parti mainta.