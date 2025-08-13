Diaranson mainta, a tuma luga un reunion di trabao entre Prome Minister mr. Mike Eman, Vice Prome Minister mr. Gerlien Croes, Minister di Finansa mr. Geoffrey Wever y Secretario di Estado sr. Eddie van Marum.

Durante e reunion, Aruba y Hulanda a tuma un paso importante pa fortalece e empresanan chikito y mediano (MKB) na Aruba. Aruba a bay di acuerdo pa implementa e Borgstelling MKB-kredieten Aruba, Curacao y Sint Maarten (BMKB ACS).

E acuerdo aki, basa riba e exito di e BMKB di Hulanda, ta ofrece empresarionan Arubano un miho acceso na capital door di duna institucionnan financiero mas siguridad na momento di otorga fiansa. Esaki por yuda empresarionan cu no tin suficiente garantia pa haya financiamento.

Eddie van Marum, Secretario di Estado di Relacion di Reino y Digitalisacion, a enfatisa e importancia di e acuerdo:

“Un MKB fuerte y innovativo ta e motor di crecemento economico y empleo. Cu e acuerdo aki nos ta yuda baha e obstaculonan pa financiamento, pa cu empresarionan Arubano por realisa nan plan, inverti den renobacion y contribui na un futuro sostenibel pa Aruba.”

Cu e introduccion di e BMKB ACS, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) por cera acuerdo cu institucionnan financiero interesa na Aruba. Asina ta habri caminda pa empresarionan haya acceso mas facil y mas lihe na e financiamento cu nan mester.

Premier Mike Eman tambe a elogia e acuerdo aki:

“Esaki ta un paso concreto pa sostene nos empresarionan y crea oportunidadnan nobo pa crecemento economico. E empresanan chikito y mediano ta e columna di nos economia, y cu e regla aki nan ta ricibi e sosten cu nan merece.”

E acuerdo di BMKB ACS ta contribui na fortalece e clima empresarial den e parti di Caribe Hulandes y ta un ehempel di e colaboracion fructifero entre Hulanda y Aruba na bienestar di desaroyo economico sostenibel.