Reino: Diahuebs atardi un aviso codigo oraño y rafaga di biento fuerte di te 120 kilometer pa ora. Nos por prepara pa un dia di tormenta awe cu basta awasero y yegada di Tormenta Benjamin. Manera e ta aworaki, e tormenta lo drenta Zeeland for di zuidwest alrededor di 2:00 PM.
Ta anticipa rafaganan di biento di te 120 kilometer pa ora, hunto cu decenas di milimeter di awasero. Rafaga di biento hopi fuerte di te 120 km/h ta posibel cerca di costa.
Spera interupcionnan manera matanan kibra, palonan ta cay riba caminda, y interupcion di trafico. Hopi palo ta den blachi ainda, loke ta haci nan particularmente vulnerabel pa rafaganan di biento fuerte. Rafaganan di biento fuerte riba tera “Ademas, rafaganan di biento fuerte di 70 pa 90 km/h ta posibel hasta leu riba tera. No por descarta extremonan localisa,” Weeronline ta atverti. Mas aleu, e biento lo bay compaña pa de bes en cuando awasero pisa. Desenas di milimeter di awasero ta posibel riba un base generalisa te cu diabierna mainta.