Hulanda ta pone 23.8 miyon euro disponibel pa atende cu crisis di migrantenan Venezolano

DEN HAAG – Premier Evelyn Wever-Croes ta na Hulanda, y a reuni entre otro cu premier Mark Rutte y cu Secretario di Estado Raymond Knops riba e tema Venezuela. Hulanda ta pone 23.8 miyon Euro disponible pa e islanan hulandes den Caribe pa atende cu e impacto di e crisis.

Gabinete Rutte semper tabata masha sceptico pa cu ayudo financiero, manera cu ya ta conoci caba y a duna solamente ayudo tecnico pa purba resolve e asunto. Un Hulanda distante a conduci na criticanan duro di parti di organisacionann por derechonan humano internacional. Pero e mandatarionan primeramente responsabel, Blok, Knops y Hammers, retira, semper a bisa cu e politica di inmigracion ta responsabilidad di e paisnan autonomo.

E crisis di Venezuela no ta solamente di Venezuela, ni tampoco solamente di e region. E ta un crisis mundial y comunidad mundial mester step up to the plate. Aki mester pensa riba entre otro mas control di frontera, mas capacidad y expertisio pa atende tur e peticionnan di asilo, mas asistencia den mantene orden den nos pais, y gastonan relaciona cu e fluho grandi di migracion cu nos ta mira na nos isla.

E ayudo financiero aki lo wordo coordina door Secretario di Estado ddi Ministerio di Asuntonan Exterior (BZK).

