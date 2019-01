Hulanda ta haya anochinan hopi frieuw di -15 grado

Hulanda lo conoce anochinan hopi frieuw cu ta jega te na e punto di vries. Localmente e temperatura lo por baha te na -15 grado Celcius. E frieuw aki ta trece cune cu tin gran posibilidad pa schaats. Cu e temperatura por jega te asina abao bao di cero, tin di haber cu e cantidad di sneeuw cu a cai ayera’nochi. El a keda manera un “deken” riba e matanan. Tabatin lugarnan cu e laag di sneeuw tabata menos y esaki a desaparece caba y esaki tambe kiermen cu e lugarnan aki lo ta menos frieuw y lo no vries asina lihe. Den transcurso di awenochi, e nubianan lo bai kita pero si e biento lo sigui supla un tiki duro. Esaki ta juda pa e temperaturanan baha na nivelnan aki y bai haci hopi frieuw. “E ultimo biaha cu temperaturanan registra a baha bao di -13 grad o Celcius tabata den luna di Januari pa Maart den 2013. Esey ta seis aña pasa caba”, asina Meteoroloog, Ben Lankamo a declara. Apesar cu temperaturanan abao aki ta bon pa esnan cu kier schaats, no t’asina. E no ta suficiente pa crea un laag di ijs fuerte suficiente pa hende schaats ariba y lo tarda hopi pa esaki wordo crea tambe. Sinembargo por tin schaatsmento na lugarnan spesifico pero no na otro lugarnan manera un simpel plas di awa banda di cas, por ehempel.

