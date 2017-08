Hulanda ta emiti conseho di biahe (reisadvies) pa Venezuela

DEN HAAG, Hulanda- No ta un secreto cu e situacion na nos pais bisiña Venezuela ta birando pio cada dia. E pais su tasa di criminalidad ta un di esunnan mas halto na mundo. Hopi biaha stranheronan ta bira victima di e bandanan criminalnan aki. Debi na e situacion tenso aki, awe gobierno di Hulanda ta bolbe manda un conseho di biahe (reisadvies) pa Venezuela. E situacion di pais bisiña no ta mucho bon y ta birando pior.

Gobierno Hulandes su mensahe ta hopi cla : “Biaha si ta estrictamente necesario”. Cu otro palabra, no bay cu vakantie Venezuela. Biaha solamente pa asuntonan urgente. Gobierno di Hulanda ta manda e mensahe bon cla, e situacion na Venezuela ta tenso. Y esaki a bira pio despues di e eleccion di Constituyente. Segun expectativanan, e protestanan lo sigui. Y probabilidad ta grandi cu esaki lo por escala den violencia. Evita e demostracion.

Den e ultimo lunanan tabata tin varios demostracion den e pais, cual tabata tin consecuencianan di lamenta. Mientras tanto den e simannan binidero, ta planea pa organisa mas demostracionnan, cu por desemboca den situacionnan violento. P’esey mes evita demostracionnan. Esaki nan por conduci cu cayanan lo wordo blokia, cual na su turno lo resulta cu trafico lo pega. Tene cuenta cu esaki, vooral ora di yegada na e pais of ora di bandona e pais. Ta consehabel cu si bo ta bay bandona e pais, pa bo sali un ora prome cu bo horario pa ta na airport.

Na Venezuela ta casi imposibel pa tin acceso na placa cash. Hopi biaha tin rijnan largo dilanti di e banconan y por lanta solamente un suma chikito for di e ATM-nan. E moneda local ta perde su balor den un tempo acelera, pa cual e bida diario di e poblacion tambe ta bira mas caotico, cual ta trece mas problema den e situacion relaciona cu siguridad. Biyetenan bieu a wordo saca for di circulacion y e nobonan ainda no ta den circulacion.

E di escasez di cuminda y remedi ta birando mas grandi dia pa dia. Esaki ta haci cu e rijnan dilanti di e supermercadonan, panaderia y boticanan ta bira mas largo. Esaki ta conduci na protestanan spontaneo, plundermento y asalto ariba trucknan di transporte di cuminda. Sea alerto den multitud.

Den full e pais por tin escasez di awa y interupcion di coriente. E interupcionnan aki por dura algun dia.

E frontera cu Colombia ta predomina un situacion di trankilidad tenso. Den algun di e zonanan fronteriso tambe ta existi e situacion di emergencia. Ta avisa pa preferiblemente no biaha pa e zonanan fronteriso entre Colombia cu Venezuela.

