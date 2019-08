Hulanda ta bay haya un concept brief pa urgente bin cu un prizon nobo

Diamars atardi Minister di Husticia mr. Andin Bikker tabatin un “briefing” cu tur instancia concerni cu ta KPA, Veiligheids dienst Aruba, Cuerpo Especial Arubano, KIA y Ministerio Publico unda a duna informacion riba e ultimo desaroyo riba e persona Martina cu a huy di KIA diadomingo mainta. Segun Minister di Husticia, for di momento cu el a asumi responsabilidad como Minister di Husticia el a bin ta bisa cu e instituto KIA ta hopi deteriora. Despues di varios intento pa haya conseho di CFT pa traha un KIA nobo, awor a dicidi di no warda mas pero bin cu request for expression of interest pa bay mercado y mira si tin interes pa yega na un instituto nobo. Diaranson mainta Minister Bikker ta bay reunion di conseho di Minister pa asina traha un concept brief pa informa Hulanda riba e urgencia pa bin cu un prizon nobo. Tempo di e gobierno anterior tambe tabatin caso di persona cu a huy y no a haya nan mas y awor ta spera cu pronto por haya Martina. Pero e reto ta keda cu e instituto ta hopi deteriora y los di esey tin scarsedad di personal unda hopi persona ta draai dienst nan largo. Riba e scarsedad di personal Minister Bikker ta bay haci un apelacion na Ministerraad pa purba haya mas hende pa asina yuda y evita cu tipo di escapenan asina ta pasa. Por lo pronto lo bay trata di reenforsa e puntonan debil cu por tin y pa medio di camara y drones yega na mas vigilancia cu ta bay implementa den e proximo simannan. Tambe ta bay tin cierto restriccion pa e detenidonan pa evita cu esaki sigui pasa. E ta keda un echo cu un instituto cu a keda diseña decada nan pasa ya no ta cumpli cu e exigencianan di aña 2019 bay ariba. E reto ta keda e aspecto financiero cu e gobierno actual a hereda. Tin hopi gana di ehecuta diferente proyecto pero pa loke ta e prizon nobo no por yega traha e instituto facil pasobra tin un reto financiero segun e mandatario. Ta spera cu otro siman e request for expression of interest lo ser publica y via e reaccionnan por bay mas pronto cu ta posibel pone e prome bloki pa e instituto penitenciario nobo.

