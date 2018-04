Hulanda ta admira e curashi di Aruba pa kier sali di crisis financiero

Minister di Finanzas, Economia y Cultura, mr. Xiomara Ruiz- Maduro recientemente tabata na Hulanda, ariba un bishita di trabao relaciona cu e situacion financiero precario di nos pais. Minister Xiomara Ruiz – Maduro ta amplia mas ariba su bishita.

Sra. Maduro a cuminsa na splica cu Hulanda no tin niun motibo pa trece un KB, siguramente no pa e gobierno nobo. Si a bin un KB, esaki lo ta pa e gobierno anterior di gabinete Mike Eman II, locual nan a haya caba na 2015. Aworaki, gobierno ta cambia rumbo di cual ta finanzas publico di Aruba. Den su combersacion cu e minister tabata tin cu drs. Raymond Knopps, cu e ta haya cu minister President a demostra di tin curashi, di no ta solamente papia bunita pero tambe bini cu e hecho caminda ta mustra cu ta bay cambia e rumbo den cual bo pais ta bayendo.

Mester ta sincero, na momento cu gobierno a sinta, ya caba nan tabata sa cu cierto cosnan no ta bon, pero ora cu tin acceso na tur informacion, cu ora cu por hala un banda di manipulacion y haya e berdadnan presenta, bo ta mira cu bou di e situacion aki, pais Aruba no por wordo goberna. E ta bay exigi di nos como pueblo, segun minister, pa atende cu e asunto financiero. Di berdad, por bay duna henter mundo culpa. Por culpa gabinete Eman pa cu e situacion financiero, pa cual Aruba awo ta haya e cobransa. Awo e pueblo lamentablemente tin cu bay paga pa e mal gobernacion aki.

Di otro banda, por tira culpa ariba e supervision di CFT cu a faya, den cual e combersacion cu Knopps, el a trece dilanti cu CFT no a resulta den locual a wordo poni pe y bou di CFT e situacion financiero a bira pio. E supervision mester a evita di yega caminda cu Aruba ta actualmente. Pero awo Aruba conoce un otro gobernacion, unda cu a mustra cu, no a bin cu palabra bunita so, pero ta haci esaki, y door di haci esaki, no kier pa nada malo pasa. P’esey den locual cu a presenta den e plan financiero economico, unda cu tin cinco “beleidsenveloppen”, caminda cu tin cosnan cu gobierno lo kier traha ariba dje, inversionnan na bienestar di e pueblo di Aruba. Inversionnan cu kier haci conhuntamente pa asina e ora eynan, por goberna e pais na bienestar di e pueblo. Esey ta e diferencia. E no ta solamente e hecho cu tin e curashi pa busca solucion pa e problema di e pais aki, pero den e solucion aki tin e punto di maneho,cu e pueblo ta sinti e bienestar di por wordo goberna di un manera drechi. Pa e placa yega unda cu e mester yega, den yudansa cu nan tin cu yega pasobra cu a bis’e y ta p’esey gobierno ta trahando pe, e hende tin cu keda central. Pero si no por cera wowo pa realidad. Na momento cu’n otro gobierno ta haci y deshaci, ta pone cu otro gobierno cu bin, ta haya nan mes presenta cu e cuenta. Y gobierno ta maneha placa di pueblo. Dus e no ta algo asina simpel, cu pueblo no ta bay asumi su responsabilidad y no kier paga loke otro hende a haci. Minister Xiomara Ruiz- Maduro ta compronde e pensamento eynan. E ta un pensamento cu tur hende tin e al dia, pero e pueblo kier pa hendenan paga. Sra. Maduro a enfatisa cu si tin investigacionnan tumando luga. Loke cu minister kier pa pueblo compronde. ta cu tin cosnan cu a wordo haci cu no ta bon y di cual e mayoria den parlamento, durante gabinete Mike Eman II a duna su aprobacion, kiermen e parlamento anterior ta kita e minsiter su culpabilidad. Esey ta e reto cu ora di investigacionnan, ora cu minister publico nan ta traha cierto cosnan si y cierto cosnan no, ya cu nan ta bisa cu e minister tabata tin apoderacion di parlamento pa haci cierto cosnan y esaki Ministerio Publico no por mishi cun’e. E ta hopi lamentabel, pero esaki ta e realidad cu Aruba ta pasando aden, ora di investiga y pone hende para responsabel pa a pone Aruba den e debacle financiero aki.

Comments

comments