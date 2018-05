Hulanda no kier pa Aruba haya fondo for di Union Europeo

Den relacion cu e tema di inmigrantenan for di Venezuela tin cu bisa cu hopi hende ta bruha cos cu otro. E problemanan no ta di awo, unda den pasado hopi hende a yega di drenta di pazuid (for di Venezuela) caminda nan ta keda y cu nan no ta bay bek. Sr. Ady Thijsen Presidente di Parlamento ta splica.

Den pasado a yega di ricibi un carta di Siguridad Nacional di Aruba cu a mustra na Minister Dower pa tene cuenta cu e problematica aki cu e stroming di hende cu tabata keda na Aruba ora nan tabata cana cu e maletanan, esaki ta for di 2014.

Despues na 2016 a bin cu debate riba e Rijksvisawet unda cu Hulanda a considera pa bin cu visa pa Venezolano, pero den e reunion ey, a haya sa hopi cos cu gobierno di Aruba no tabata sa. Esey no por, ya cu tabata tin un situacion tenso caba.

Awor den actualidad aña 2018 cuater aña despues y wak unda nos ta para, caminda cu tin hende cu ta drenta pa motibonan economico y keda akinan. Pa esaki tin solucion. No por compara esakinan cu esunnan cu ta bay wordo conta como refugiado segun Nacionnan Uni cu ta puntra pa asilo.

Riba esaki mester bay conforme criterio y p’esey a pidi ayudo, anto hende no por bin papia cu nan a bin cu e intencion di manipula manera cu gobierno ta buscando placa pa yuda hendenan cu a drenta 5 of 3 aña pasa y esey no por. Awo no tin placa ni pa e pueblo, corda pa yuda e hendenan aki.

E caso di Venezuela ta un problema hopi serio anto anto con cu bay bin si Aruba cu ta pais democratico. Pero mester keda respeta e tratado y leynan internacional, siendo cu esaki Aruba no a pidi pe sino cu a sucede. Internacionalmente no ta e prome biaha si ta wak casonan manera Syria, Albania, Somalia y Islanan Griego entre otro.

Awor esaki a bati e porta na Aruba y mas cu nunca pueblo mester ta uni. Lo bin cu solucion, pero ta adverti esun cu kier purba pa instiga of segrega pueblo y purba saca probecho di sufrimento di hende den un situacion pa asina haya poder politico, nan ta robes. Esakinan tin cu carga e consecuencia di nan actonan. Gobierno t’ey pa defende democracia y derechonan di e ciudadanonan. Gobierno tin cu cumpli mes cos cu si Aruba ta yega di pasa den esaki tambe ta bay bati e porta na Nacionnan Uni tambe. Segun Sr. Ady Thijsen, presidente di Parlamento.

No por duna un suma di cuanto placa mester saca den e situacion aki. Ta depende di cuanto hende unda cu tin cu facilita cuminda, siguridad, recursonan medico entre otro. Por ehempel, na Brasil y Colombia, unda cu tin mas di un miyon refugiadonan, anto na Aruba por ta tin menos hende pero toch e ta representa un gasto grandi paso tur esaki ta costa placa y p’esey e otro paisnan ta willing pa yuda riba un base humanitario.

En berdad cu no sa con grandi e problema ta bay bira. Diadomingo ultimo, Venezuela a celebra un eleccion, cu’n abstinencia di 82%.

Den todo caso awor aki Aruba mester keda alerta anto den caso asina unda Hulanda ta trata Politica Exterior, hancra den Statuut punto nr. 3 caminda cu Hulanda tin un representante permanente na Bruselas pa cual lo tin cu papia cu nan den e parti formal. Hulanda mester ta honesto paso na cuminsamento nan a bisa cu Aruba mester asumi responsabilidad riba esaki, anto awor cu nan a cana y haci esfuerso y bay busca otro ayudo e ora nan a bisa cu mester informa nan y ta spera di conta riba nan sosten y apoyo.

Finalmente Presidente di Parlamento bisa cu nan ta bayendo Hulanda pa IPKO y ta keda un tempo mas pasobra tin cu tende cierto asuntonan. Si mester bay Bruselas ta haci’e pasobra e problematica aki ta un prioridad, segun Sr. Ady Thijsen, presidente di Parlamento.

