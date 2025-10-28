Reino: Eleccion anticipa pa Tweede Kamer 2025 na Hulanda ta tuma luga diaranson 29 di october 2025, despues di e caida di gabiente Schoof 3 di juni 2025.
27 partido ta pariticipando den eleccion incluyendo tur 15 partido representa den Parlamento.
E gabinete a cay despues cu e partido mas grandi, Partido pa Libertad PVV a bandona e coalicion na juni 2025. PVV tabata kier pe otro partidonan di coalicion firma 10 medida di asilo propone.
Un total di 27 partido ta participando, cu 1.166 candidato. Mayoria partido a mantene nan lidernan di partido y miembronan di parlamento. Di e partidonan aktual, solamente NSC, SP y FVD tabatin lidernan nobo di partido compara cu dos aña prome. Di e miembronan di parlamento presente na momento cu e gabinete a cay, 127 ta candidato.
Despues di caida di gabinete Schoof, varios miembro di Camara di Representantenan a anuncia cu nan lo no postula nan mes mas of no ta riba lista di candidato di nan partido.
Lista di esnan cu no lo regresa; Partidi NSC: Olger van Dijk
Jesse Six Dijkstra
Annemarie Heite
Rosanne Hertzberger
Harm Holman
Folkert Idsinga
Isa Kahraman
Wytske Postma
Nicolien van Vroonhoven
Sander van Waveren
Partido PVV: Vincent van den Born
Léon de Jong
Martine van der Velde
Partido CDA: Eline Vedder
Partido VVD: Hester Veltman-Kamp
Aukje de Vries
Rosemarijn Dral
Partido BBB; Cor Pierik y
Mariska Rikkers
Partido SP: Michiel van Nispen y
Bart van Kent
y pa partido GL-PvdA Elke Slagt-Tichelman y
Joris Thijssen
Lista di Lijsttrekkers:
PVV; Geert Wilders.
GroenLinks-PvdA: Frans Timmermans.
VVD: Dilan Yeşilgöz.
NSC: Eddy van Hijum.
D66: Rob Jetten.
BBB: Caroline van der Plas.
CDA: Henri Bontenbal.
SP: Jimmy Dijk.
DENK: Stephan van Baarle .
PvdD: Esther Ouwehand .
FVD: Lidewij de Vos.
SGP: Chris Stoffer.
ChristenUnie: Mirjam Bikker.
Volt: Laurens Dassen.
JA21: Joost Eerdmans.
Vrede voor Dieren: Pascale Plusquin.
BVNL: Wybren van Haga.
BIJ1: Tofik Dibi.
LP: Tom van Lamoen.
50PLUS: Jan Struijs.
Piratenpartij: Matthijs Pontier .
FNP: Aant Jelle Soepboer .
Vrij Verbond: Bart Burggraaf.
DE LINIE : Gerard van Hooft.
NL PLAN: Kok Chan.
ELLECT: Joana Amoah.
Partij voor de Rechtsstaat : Danielle Tulp.