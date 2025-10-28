Reino: Eleccion anticipa pa Tweede Kamer 2025 na Hulanda ta tuma luga diaranson 29 di october 2025, despues di e caida di gabiente Schoof 3 di juni 2025.

27 partido ta pariticipando den eleccion incluyendo tur 15 partido representa den Parlamento.

E gabinete a cay despues cu e partido mas grandi, Partido pa Libertad PVV a bandona e coalicion na juni 2025. PVV tabata kier pe otro partidonan di coalicion firma 10 medida di asilo propone.

Un total di 27 partido ta participando, cu 1.166 candidato. Mayoria partido a mantene nan lidernan di partido y miembronan di parlamento. Di e partidonan aktual, solamente NSC, SP y FVD tabatin lidernan nobo di partido compara cu dos aña prome. Di e miembronan di parlamento presente na momento cu e gabinete a cay, 127 ta candidato.

Despues di caida di gabinete Schoof, varios miembro di Camara di Representantenan a anuncia cu nan lo no postula nan mes mas of no ta riba lista di candidato di nan partido.

Lista di esnan cu no lo regresa; Partidi NSC: Olger van Dijk

Jesse Six Dijkstra

Annemarie Heite

Rosanne Hertzberger

Harm Holman

Folkert Idsinga

Isa Kahraman

Wytske Postma

Nicolien van Vroonhoven

Sander van Waveren

Partido PVV: Vincent van den Born

Léon de Jong

Martine van der Velde

Partido CDA: Eline Vedder

Partido VVD: Hester Veltman-Kamp

Aukje de Vries

Rosemarijn Dral

Partido BBB; Cor Pierik y

Mariska Rikkers

Partido SP: Michiel van Nispen y

Bart van Kent

y pa partido GL-PvdA Elke Slagt-Tichelman y

Joris Thijssen

Lista di Lijsttrekkers:

PVV; Geert Wilders.

GroenLinks-PvdA: Frans Timmermans.

VVD: Dilan Yeşilgöz.

NSC: Eddy van Hijum.

D66: Rob Jetten.

BBB: Caroline van der Plas.

CDA: Henri Bontenbal.

SP: Jimmy Dijk.

DENK: Stephan van Baarle .

PvdD: Esther Ouwehand .

FVD: Lidewij de Vos.

SGP: Chris Stoffer.

ChristenUnie: Mirjam Bikker.

Volt: Laurens Dassen.

JA21: Joost Eerdmans.

Vrede voor Dieren: Pascale Plusquin.

BVNL: Wybren van Haga.

BIJ1: Tofik Dibi.

LP: Tom van Lamoen.

50PLUS: Jan Struijs.

Piratenpartij: Matthijs Pontier .

FNP: Aant Jelle Soepboer .

Vrij Verbond: Bart Burggraaf.

DE LINIE : Gerard van Hooft.

NL PLAN: Kok Chan.

ELLECT: Joana Amoah.

Partij voor de Rechtsstaat : Danielle Tulp.