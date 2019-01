Hulanda a scapa di un atentado terorista grandi

AMSTERDAM – Hulanda a scapa di un atentado grandi, segun Ministerio Publico Hulandes a a declara. Ta trata di un caso grandi di terorismo. “Si cosnan a cana di otro manera, awe nos lo a haya nos mes confronta cu’n atentado cu lo a costa vida di decenas di persona”. E sospechosonan di terorismo a declara cu nan tabata kier a “hunga cu’n kalasjnikov”, of un ‘AK’ manera cu e arma ta wordo yama tambe.

No tabata tin plannan pa un atentado, mas aun, e sospechosonan a wordo desafia door di un infiltrado di husticia. Esaki segun e abogado di e dos sospechosonan, Hardi N. y Morat M. a declara diahuebs den corte.

Segun Ministerio Publico si tabata tin plannan avansa pa comete un atentado grandi na Hulanda, pero esaki a wordo evita door di a infiltra den e organisacion. E sospechosonan a wordo deteni na fin di september den un parke di diversion na Weert, camidna cu e infiltrado (nomber desconoci) a haci entrega di e armanan. E sospechosonan Shevan A., Nadim S. y Marat M, tres di e seis sospechosonan a presenta den corte, pero e sospechoso principal Hardi N. a keda den prizon. E sospechosonan ta procedente di Arnhem, Rotterdam, Vlaardingen y Huissen.

Atentado cu armanan automatico

Ministerio Publico den su declaracion ta bisa cu e sospechosnan tabata van plan pa comete un atentado cu kalasjnikov den un festival. Na otro luga nan tabata kier a rementa un autobom. No ta conoci cual evenemento nan tabata tin na bista. Si tabata tin plannan concreto di con e atentado lo mester a tuma luga: e teroristanan lo ayega hunto, cu tirando handgranaat y si un di e teroristanan wordo alcansa e lo rementa e jacket cu bom cu e tin bisti.

E armanan a wordo bestel cerca e infiltrante. El a laga pasa cu e ta un bendedo y a reuni cu nan na september ultimo den un cas di vakantie na Weert. E armanan a wordo deshabilita. Den e parke di diversion na Weert, na momento di nan aresto a purba mas di un biaha di tira ariba e agentenan, cu e arma deshabilita.

Een van de gearresteerde mannen is eind vorig jaar weer vrijgelaten. Hij heeft zes weken vastgezeten en blijft verdachte, maar hij is nu niet gedagvaard.

Sospechosnan

“Ministerio Publico a crea un grupo como tambe e miedo pa un atentado. Pero sin OM no tabata tin niun grupo”, según e abogado Serge Weening. Según e abogado, N. a wordo provoca pa haci algo, cu di otro modo e lo no a haci. “El a wordo incita pa haci esey.”

