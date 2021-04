Hulanda a habri terasanan y a kita TDQ

Gabinete demisionario a dal e prome pasonan pa e plan di apertura. Ademas cu terasanan por habri atrobe entrante 28 di april, ta kita tambe e Toque de Queda.

Esaki ta e anuncio haci door di Prome Minister demisionario Mark Rutte y Minister di Salud Publico Hugo de Jonge durante un conferencia di prensa.

Dak un drink of come algo riba un terasa ta posibel entre 12:00 y 18:00. Pero aki tambe ta valido e reglanan: maximalmente dos persona (cliente) pa mesa of mas persona cu ta pertenece na e mesun famia. Por tin maximalmente 50 cliente pa terasa. Empresarionan di Horeca mester traha cu reservacion y lista di control.

E bishitantenan por paga paden y bay toilet of haci uzo di e garderobe (luga warda paña). Paden mester uza tapaboca. “Mi por a compronde cu Horeca a spera hopi mas. Pero esaki ta e prome paso y den e siguiente fase lo mira e chens pa mas apertura,” Rutte a bisa.

Haci compras y otro pasonan

Pero e no a keda na esey so. E gabinete demisionario ta los e handrem un poco mas. Haci compras sin cita tambe ta posibel, pero cu condicion manera e cantidad maximo di persona den un tienda na mesun momento. E orario di ciere pa tiendanan no esencial ta bira 8’or di anochi y mester uza tapaboca paden.

Pero e regla di bishita na cas tambe ta cambia desde 28 di april ora cu por ricibi dos en bes di unpersona. Y durante entiero por tin 100 persona presenta. Examennan di teoria pa rijbewijs, maritimo y aereo ta bira posibel.

Ta calcula cu pa dia 11 di mei ta bini e siguiente cambionan. E ora probablemente tin apertura di parkenan, y bou di cierto condicion por cuminsa practica algun deporte den aire liber.

Comments

comments