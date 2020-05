Hulanda a aproba fiansa pa Aruba sin interes: 113.3 miyon florin

Hulanda a aproba e di tres ‘zachte lening’ pa Aruba desde cu e crisis Covid-19. E biaha aki pa 113.3 miyon florin pa e periodo di 15 di mei pa 3 di juli. E placa aki ta destina pa e proyectonan di FASE, subsidio di salario y cierto gastonan di Gobierno. E ta un fiansa sin interes, mescos cu e dos promenan, cu no mester wordo paga prome cu 1 di mei di aña 2022. E placa lo wordo pasa riba cuenta di Banco Central inmediatamente, cu excepcion di e subsidio di salario pa luna di juni, pasobra Hulanda kier pa CAFT aproba prome e convenio cu dunado di trabou y trahadonan a aproba durante e ultimo Dialogo Tripartiet Social Laboral, den cual a combini cu e trahado tambe lo entrega 20% di su salario. Y despues lo traspasa e placa, na tempo pa wordo paga fin di luna.

CONDICION NA FIANSA DI 113.3 MIYON FLORIN

Un condicion dificil cu Hulanda a pone na e fiansa aki ta cu mester corta e luna aki ainda cu 5 miyon florin den gastonan di AZV y hustamente memey di e pandemia Covid-19 ta algo dificil. Gobierno di Aruba a indica cu decisionnan dificil mester wordo tuma y lo traha riba esaki riba termino corto pa presenta na comunidad. Tur esaki pa por garantisa e seguro di malesa pa cada ciudadano di nos pais.

TERMINO LARGO CONDICIONNAN MAS ESTRICTO

Den e reunion di Conseho di Minister di Reino, Hulanda a expresa su disponibilidad pa sigui presta Aruba placa sin interes pa termino largo, pero pa esaki tin condicionnan mas estricto pa cumpli cu ne. E condicionnan aki ta den linea cu locual Gabinete Wever-Croes a bin ta tumando. Nan ta:

1. Baha gasto di personal:

a. Parlamentario y minister, 25% y elimina indexering

b. Empleadonan, 12.5% y elimina indexering

c. Funcionarionan halto den sector publico y semi-publico, maximo salario di 130% di salario di Minister President, WEVER-CROES-norm

2. Reforma structural di gasto y entrada: plan concreto mester ta cla 15 di juni 2020

E condicionnan aki ta generico y ta conta tambe pa Corsou y Sint Maarten. Premier Evelyn Wever-Croes a remarca cu ta danki cu Aruba a cuminsa tuma pasonan trempan y determina, awor e condicionnan aki no ta cay asina pisa. Tin algun diferencia cu e decisionnan cu Aruba a tuma caba, y lo atende cu nan den e siguiente dianan. “Imagina bo si nos no a tuma e decisionnan aki, lo awor aki nos ta den problema serio”.

Premier Evelyn Wever-Croes a finalisa e conferencia di prensa extra ordinario di diabierna 15 di mei mainta expresando un satisfaccion grandi, cu Hulanda ta duna un prestamo na Aruba pa di 3 biaha sin interes, e biaha aki pa 113.3 miyon florin y anticipando cu ayudo lo continua riba termino largo.

“Den nomber di Gobierno di Aruba mi ta expresa mi gratitud na Gobierno di Reino. Y especialmente na tur empleado publico, empleadonan di institutonan subsidia pa Gobierno, di empresanan estatal y Parlamentarionan, pasobra ta danki na nos sacrificio, nos a logra. Pueblo di Aruba ta gradici bo pa esaki.

Tambe un danki na gremionan comercial y sindical den e Dialogo Tripartiet Social Laboral, pasobra boso dedicacion y sacrificio a duna resultado cu awor nos por garantisa boso un entrada un luna mas.

Mi ta gradici tambe tur colega Minister pa nan sosten grandi den e crisis aki, specialmente Minister Xiomara Maduro y su team cu a logra esaki, Minister Plenipitenciario Guillfred Besaril y su team di Arubahuis pa nan intervencion na Hulanda, Minister Glenbert Croes y su team di Dialogo Tripartiet Social Laboral. Nos ta un tiki mas trankil awor cu nos por cumpli cu nos debernan cu esnan mas afecta pa e crisis pa e siguiente 6 simannan y ta cuminsa mesora pa e siguiente tranche pa 3 di juli. Ban sigui lora manga pa hunto nos lanta nos economia bek y hiba nos pais padilanti”, Premier Evelyn Wever-Croes a finalisa bisando.

