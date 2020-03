“Huicio Perfecto” ta demostra cu nos Arubianonan mes por! Diahuebs awor ta estrena pelicula di Aruba

Despues di añanan di preparacion, filmacion, grabacion y edicion, awor ta asina leu cu diahuebs awor dia 5 di maart 2020 lo tuma luga e “premiere” di e pelicula “Huicio Perfecto” na The Movies @ Principal na San Nicolas. Su siguiente dia e lo pasa tambe na The Movies @ Renaissance Marketplace. E pelicula, cu a cuminsa ensaya na 2017, a graba na aña 2018 y a keda cla di edit aña pasa, awo ta subi pantaya grandi na The Movies.

Por cumpra ticket adelanta via e website www.TheMovieAruba.com y sigura bo luga durante e premiere, aunke cu e prome 3 salanan ta sold out caba! Riba e dia ey lo tin un “meet & greet” na The Movies @ Principal despues di e prome pelicula. Pa 6:00pm lo tin un evento Red Carpet mientras cu lo start cu e pelicula pa 7:00pm den tur tres sala pareu. Riba e prome dia lo por saca potret cu e elenco y haci pregunta riba nan rol den e pelicula aki, tambe despues di e prome presentacion.

“Huicio Perfecto” ta produci y dirigi pa Angelo Croes. E grabacion y edicion di henter e pelicula tabata den man di Roy Croes, mientras cu Martin Buitenweg tabata encarga cu tur “side effect” y musicalisacion di e pelicula. Ta un pelicula graba na Aruba mes, cu artistanan local y cu sin duda lo causa un impacto ora mire den un sala grandi di pelicula.

E trabounan rond di e proyecto aki, inicia na aña 2017, a inclui no menos di 30 actor di Aruba. Banda di e actornan tin mas di 100 figura local cu a participa activamente den e pelicula, cu ta graba den nos propio idioma, papiamento.

E pelicula “Huicio Perfecto” tin un duracion di 1 ora y 40 minuut, ta inclui escenanan romantico, accion, drama y hasta un poco humor. E ta conta e storia con Aruba a hunga un rol masha importante, es mas, tabata e yabi clave den mundo di petrolio. Pero, separa di e industria petrolero, tambe e storia ta encera un cartel criminal cu tabata bou di investigacion di un escuadron elite di Polis.

“Huico Perfecto” ta un pelicula cu ta para pa su nomber, pasobra e ta contene escenanan den cual Bo ta haya bek tur locual Bo ta duna. Pues cu kico cu Bo haci den bida, e ta bin bek pa Bo…tardi of trempan!

A graba e escenanan na varios sitio riba nos isla, manera na edificio di Corte, den un hotel, den area industrial, den Marina Pirata Restaurant, den Franse Pas, na Fermin’s Bar, riba parkeerplaats di Do It Center na Shaba y mas.

E elenco principal ta inclui Altoinspector di Polis (den bida real), Alvin Molina como Django Maduro, Gionathan Croes como un Polis Mendoza, Abigail Sanchez como Jessy, e conocido Manuel de Silva a hunga pa Max Harms, Stephanie Croes como psicologo Dr. Angela de Cuba, Alegandro Dirksen cu tabata Fiscal di Ministerio Publico, Luty Martinez como Hues, Egmond Molina como “Turco” y Joylene de Nobrega como Narianna.

