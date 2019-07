Hugo Themen como referee internacional na Weganan Panamericano na Lima, Peru

For di International Weightlifting Federation y Federacion Panamericano de Levantamiento de Pesas, Aruba Amateur Weightlifting Association a ricibi un invitacion pa Sr. Hugo Themen participa como referee internacional na e Weganan Panamericanos cu ta wordi teni for di 26 di juli pa 11 augustus 2019 den e ciudad di Lima, Peru. En total a wordo invita 38 referee internacional pa dirigi e competencia di weightlifting. Den pasado Hugo a jega di participa den diferente Weganan Panamericano cu ta wordo teni cada cuatro anja den diferente pais. Hugo su prome participacion tabata na Rio de Janeiro, Brasil na 2007, sigi pa Guadalajara, Mexico 2011, Toronto, Canada 2015 y awor Lima, Peru 2019. Presente na e competencia di weightlifting tabata e Presidente di International Weightlifting Federation Dr. Tamas Ajan di Hungria, hunto cu su Vice Presidente Jose Quinones di Peru y Secretario General Sr. Mohammed Jalood for di Irak. E Organisacion Panamericano a invita tur e referee nan pa participa na e ceremonia di e Weganan Panamericano cu a wordo teni den e Stadion Nacional di Peru. Por a wak un bonita desfile di 41 pais na unda na final di esaki e conocido cantante Luis Fonsi por a cera e ceremonia cu un excelente show.

Aruba Amateur Weightlifting Association ta desea tur e atleta di Aruba hopi exito y ta manda palabra di pabien na Sr. Hugo Themen como referee internacional den e Weganan Panamericano na Lima, Peru y tambe ta gradici International Weightlifting Federation y Pan American Weightlifting Federation pa e invitacion.

