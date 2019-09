Hugo Chavez tabata na cabez pa manda kilo y kilonan di Cocaina pa Merca

E corant The Wall Street Journal a publica un articulo caminda e ta sigura di tin acceso na documentonan di fiscalnan federal di e distrito di Sur di New York cu ta establece un vinculo entre ex-presidente di Venezuela Hugo Chavez Frias y narcotrafico. E articulo di WSJ ta relata cu den aña 2000, Chavez a solicita varios persona den su circulo cu ta traha cu guerrilla Colombiano pa “inunda” Merca cu Cocaina como iniciativa pa combati e administracion di presidente Bush. E reporte tambe ta señala cu e obhetivo jama “Cartel de los Soles”, cu supuestamente ta opera na Venezuela, no solamente tabata nifica ingreso economico pa su miembronan, sino tambe “usa Cocaina como arma contra Merca”. Segun Wall Street Journal, e documentonan tabata gefile na Spaña pa funcionario cu tabata busca pa extradita e general retira Venezolano, Hugo Carvajal, kende durante e Gobierno di Chavez tabata director di Inteligencia Militar di Venezuela. Den e articulo ta wordo bisa cu e documentonan ta describi e papel di Hugo Chavez den trafico di droga y a agrega cu varios persona cu ta traha cu Gobierno di Maduro, y cu a bini for di e Gobierno di Chavez, awe ta en carga cu trafico di Cocaina “como arma contra su adversario ideologico, Merca. E corant a bisa cu nan a purba busca reaccion di e acusacionnan for di Gobierno di Nicolas Maduro, pero no a loga haya nada.

