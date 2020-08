Huez a duna Serlimar aprobacion y espacio pa sigui sanea e compania

Diaranson 26 di augustus huez a tuma e decision pa prolonga pa Serlimar haña 1 aña y mey di tempo pa sigui drecha nan situacion financiero. Esaki a base di 90% di esnan cu Serlimar debe cu a bay di acuerdo cu esaki. Di e forma aki Serlimar por sigui cu pasonan pa sanea e compania. Huez ta reconoce e importancia y urgencia di e surseance aki cu a wordo pidi 3 luna pasa door di director di Serlimar conhuntamente cu e Raad van Toezicht.

Minister Lopez – Tromp a splica cu ora cu el a asumi responsabilidad di e cartera aki, ela haña un bista mas amplio di e seriedad di e situacion financiero na Serlimar.

E compania cu a wordo funda na 2005, pues un 15 aña pasa no a logra ningun ora yega na e stabilidad cu a wordo spera di dje. A constata na februari 2020 cu basicamente e compania no por sobrevivi sin ayudo di gobierno y a anticipa cu e necesidad pe ayudo aki no lo baha pero al contrario lo sigui subi.

Mirando e situacion financiero di Gobierno, esaki na un dado momento por bira un problema hopi delicado mes. Pues mester a tuma e pasonan necesario pa evita esaki sosede.

Kico ta un surseance?

Un surseance ta un formula cu ley ta duna companianan ora nan encontra nan mes den problema haya un tempo pa den tur trankilidad nan por pone nan situacion financiero na ordo y traha riba e organisacion cu nan kier.

Si bo no haci esey bo lo por haya bo mes den forma acelera ta deal cu compania cu bo debe etc. Nan lo por pone beslag etc etc.stroba bo di draai. Tin hopi ehempel di companianan grandi cu a haci esey y bira mas grandi despues.

Pues e ta e oportunidad cu ley ta duna un compania pa por tuma e stapnan necesario pa haci su mes mas fuerte.

Serlimar tabata tin e necesidad di dos cos:

Un espacio di tempo pa por a “refocus” y haci un analisis den detaye di su gastonan y organisacion y pone e compania draai.

Y un espacio di tempo tambe pa bay soluciona e problema di debenan cu su creditornan.

E ‘surseance’ aki ta duna e compania e tempo pa haci esey. E compania a haya e tempo awor aki te februari 2022 pa por traha riba su futuro y e ora bolbe y convence huez cu e ta cla pa futuro.

Ta spera cu director di Serlimar, Raad van Toezicht y empleadonan haci bon uso di e oportunidad nobo aki cu e compania ta haya pa den trankilidad marca e ruta nobo cu nan kier tuma. Cu e meta principal pa Aruba tin un sistema di maneha sushi na un forma sostenibel, cu nos tur por ta orguyoso di dje.

Serlimar por ta sigur cu mi persona lo coopera cu tur loke mester wordo haci pa salba e compania, Minister Lopez – Tromp a termina bisando.

