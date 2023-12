Ministerio Publico a exigi den e caso penal cu e nomber ‘New York’ contra e agente policial R.M.V. un castigo di prison di 36 luna, di cual 8 luna ta condicional. Ademas Ministerio Publico a exigi un prohibicion pa ocupa cargonan publico pa un periodo di 5 aña.

E sospechoso V. a wordo acusa di malversacion, abuso di funcion, soborno y participacion na un organizacion criminal.

Na comienzo di aña 2023, a lanta e sospecho cu V. tabatin acceso na algun portofoon horta di Cuerpo Policial di Aruba. Durante un huiszoeking na Maart 2023, a bin haya varios laptop y portofoon na cas di V. E portofoonnan aki tabata conecta na e laptopnan. For di investigacion di BIV (bureau integriteit en veiligheid di Cuerpo Policial di Aruba) y investigacion tecnico a sali cu periodistanan a duna V. ekipo y software pa usa pa difundi comunicacion policial na un manera integral. Ta pesey cu V. ta wordo acusa di a transmiti informacion policial na varios periodista di newssites conoci na Aruba durante varios aña, por lo menos mas cu dos aña. For di e dossier di e caso ta sali cu el a ricibi sumanan di placa y regalonan en cambio.

Dor di permiti periodistanan scucha comunicacion di polis, V. a viola su ambtsgeheim y a abusa di su posicion. Informacion tocante tercer partinan lo por a yega di e manera aki na periodistanan y posiblemente tambe na otronan.

Di e forma aki V. a viola e confianza cu por wordo spera di dje como agente policial. Integridad y rectitud mester ta primordial cerca un ambtenaar. Especialmente V., den su posicion como barrio-regisseur, tin un rol ehemplar. Ademas V. a crea un riesgo pa su coleganan di KPA y pa ciudadanonan. Pues tur melding cu tabata pasa via portofoon tabata por a yega tambe na horea di hendenan pa kendenan esakinan no tabata destina. V. no ta parce di ta consciente di esey.

Como parti di e investigacion aki, a scucha cuatro periodista como sospechoso. Si e periodistanan aki lo wordo persigui penalmente of no, lo keda dicidi despues.

Corte a dicta inmediatamente y a condena V. pa un castigo di prison di 16 luna, di cual 8 luna ta condicional. Ademas huez a prohibi V. pa ocupa cargonan publico pa un periodo di 3 aña. V. a wordo condena pa malversacion, violacion di ambtsgeheim, abuso di su funcion y corupcion dor di miembronan di prensa. El a wordo declara liber di participacion na un organizacion criminal.

Ministerio Publico lo studia e sentencia prome cu dicidi tocante eventualmente bay den apelacion.