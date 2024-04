Awe mainta Corte di Husticia a trata e caso penal cu Ministerio Publico a cuminsa contra e homber H. (51), un choller sin lugar di biba. E ta wordo acusa cu riba 19 April 2022, el a viola y maltrata e choller dama P.

MAS NOTICIA por a compronde cu aunke cu H. ta para riba cu e no a viola e dama choller P., kende segun H., ta su pareha, Fiscal si ta hay’e culpabel. El a wordo condena na 30 luna di prison.

CHOLLER VIOLA Y MALTRATA

Fiscal a acusa H. di violacion y maltrato di e dama P. riba 19 April 2022. Segun H. e no a viola e dama P. El a bisa Hues cu e dama P. ta su pareha. El a desmenti di a maltrata y viola. Hues a bisa cu P. a declara na Polis, cu e tabatin relacion cu H. pero esaki a caba. El a bisa cu dia 19 April 2022, e tabata banda di edificio di AVP na San Nicolas y cu H. a bay riba dje y bis’e cu e kier tin sex cun’e. P. a bisa cu e no kier tin relacion. H. a dal’e varios mokete y a bis’e cu e no ta worry di bay sera. El a penetra P. di patras. E mesun dia P. a bay Polis y haci denuncia. El a wordo hiba Insam, caminda dokter a constata cu e tin un herida patras di su orea, sla na cara y tabata traumatisa. E dama a bisa cu e ta sinti dolor y inflamacion na su atras.

CHOLLER TA NENGA

Segun H., e no a haci nada. El a bisa Hues cu te ainda e cu P. ta cu otro y nan tin relacion sexual normal. El a bisa Hues cu riba 19 April 2022, promer di tene relacion, nan a usa crack y na dado momento H. tabata kier mas crack. Door cu H. no tabatin mas crack, P. a rabia. Hues a puntra H. con P. a haya e slanan. H. a bisa Hues cu e no por bisa con P. a haya sla. Segun H., tur dia P. tin relacion cu otro homber. El a bisa Hues cu P. tabatin un homber cu tabata maltrat’e cada biaha.

H. a bisa cu Diaranzon Polis a detene pa e bay Corte. E no tabata sa di nada y cu P. tampoco. H. ta un adicto cu ta biba ariba caya. El a bisa cu e no ta haya placa di Gobierno. El a bisa cu e ta mendiga riba caya na San Nicolas.

Hues a bisa cu H. tin carchi castigo pero e ultimo 15 aña, e no a cay den man di husticia.

30 LUNA DI PRISON EXIGI

Fiscal ta haya legalmente proba cu H. a maltrata y viola e dama P. Fiscal a remarca cu H. a bisa cu te ainda e cu P. tin relacion sexual cu otro. Na opinion di Fiscal, ta un hecho cu dia 19 April 2022, H. a viola P. Despues di esaki, P. a bay haci denuncia na Polis y a bay Insam caminda a haci investigacion. Raport medico ta mustra cu P. a wordo maltrata y viola. Fiscal a bisa cu e no ta kere cu esaki tabata un plan di P. pa denuncia H. Fiscal a bisa cu segun orientacion di casonan di violacion, tin un castigo di 3 aña di prison. El a bisa cu mirando e tempo cu a pasa, el a exigi 30 luna di prison y pa detene H. di biaha hiba KIA.

ABOGADO

Mr. de Sousa a bisa Hues cu e ta laga na Hues pa dicidi riba e hecho. El a bisa cu e ta comparti punto di bista di Fiscal cu hopi tempo a transcuri. Tambe el a bisa pa Hues tene cuenta cu hopi tempo H. no a cay den man di husticia.

SENTENCIA

Hues a sera tratamento di e caso y a dicta sentencia di biaha. Hues a bisa cu e ta haya legalmente proba cu H. a maltrata y viola e dama P., aunke cu H. ta nenga. Hues a bisa cu segun orientacion di Corte e castigo ta 3 aña di prison. Hues ta haya e exigencia di Fiscal na su lugar. El a condena H. na 2 aña y 6 luna di prison.

Pa loke ta e exigencia di Fiscal pa detencion di inmediato, Hues a bisa cu e no ta mira motibo pa duna orden di detencion di biaha. Esey ta nifica cu e miembronan di seguridad CEA a djis hiba H. patras y despues lag’e liber.