Hues ta ordena detencion di Cristina Kirchner

BUENOS AIRES, Argentina- E hues Claudio Bonadio a pidi detencion preventiva pa e ex presidente Argentino, Cristina Fernandez de Kirchner, pa “enrikicimento ilicito”, acusa di a ricibi sobornonan miyonario di empresarionan di obra publico durante e gobierno Kirchnerista, aunke e momentonan no lo wordo deteni, ya cu e ta miembro di Congreso Argentino y e tin privilegionan.

E detencion di e ex mandatario y senadora lo depende di e ⅔ di e diputadonan cu mester aproba pa kita su privilegionan, segun e agencia EFE.

Comments

comments