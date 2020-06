Hues ta nenga peticion pa para referendum na Eagle Resort & Casino Aruba

Dialuna mainta Corte den Prome Instancia na Aruba a trata e peticion di parti di Eagle Resort & Casino Aruba contra Mediador di Gobierno, pa pospone e referendum bou di su empleadonan solicita door di sindicato FTA, cual referendum tin cu tuma luga mayan 30 di juni cuminsando pa 8:30 di mainta.

E hotel di su banda a argumenta cu Mediador di Gobierno lo a crea e expectativa serca nan cu e referendum no lo mester a tuma luga pasobra durante di algun combersacion e lo a indica di ta dispuesto pa intermedia pa cu problemanan cu por ta exisiti na pia di trabao. Pesey un referendum lo no ta necesario. Segun Juez sinembargo e hotel no por a saca e conclusion aki. Un apelacion riba e “principio di confianza” pues no por wordo haci cu exito.

Cu Mediador no lo a actua diligentemente y/o a haci mal uzo di su autoridad como Mediador (Detournement de Pouvoir) tampoco por wordo conclui, segun Hues. Mediador a ricibi un peticion pa referendum y a procesa esaki segun e exigencianan di ley.

Pa cu e ponencia cu door di e Corona-crisis un negociacion di CAO no ta oportuno, Hues a considera cu un referendum ta unicamente pa determina cua sindicato ta esun apunta pa negocia den nomber di trahadornan. E eventual resultado di negociacion di un CAO no ta relevante pa e decision den e caso.

Basa riba lo antes menciona e peticion pa suspende e referendum a wordo nenga.

FTA ta haci un peticion na tur empleado cu derecho di voto di Abura Development Corporation VBA (8:30-10:00), Eagle Aruba Casino Operating Corporation N.V. (10:30-12:30) y Eagle Aruba Resort Operating Corporation VBA (1:30-3:00), pa haci uzo di nan derecho di voto durante e votacion di mayan. Presenta bo mes na tempo y cu un identificacion valido pa asina haci uzo di bo derecho di voto. Bo futuro representacion sindical ta den bo man.

Comments

comments