Hues ta nenga peticion di ciudadano pa stop futuro operacion di Incinerator   

Diabierna 21 di augustus 2020, Hues a dicta sentencia den e caso cu ciudadano Balentina a entama contra Pais Aruba. Den e caso aki, diferente peticion a bin dilanti di parti di e ciudadano cu ta habita den area di Bucuti pa stop cu actividadnan di procesamento di sushi pa motibo di diferente molester.

E molesternan indica pa e ciudadano ta entre otro: holor malo, huma, e peliger pa un eventual explosion. Tur cu segun e habitante ta afecta calidad di bida di su famia y ta haci cu nan ta core riesgo directo. Ademas e famia a pidi pa nan wordo re-aloca mientrastanto pa un otro cas y pa Pais Aruba core cu tur gasto.

Hues ta nenga tur peticionnan aki indicando cu e preocupacionnan treci dilanti pa e ciudadano no ta valido teniendo consideracion cu e distancia cu e cas tin for di e areanan cu ta procesa sushi. Banda di esaki e direccion di biento pa gran parti di e aña ta bon, y ta solamente algun momento pa aña e biento ta cambia di direccion cual por causa e molester pa e area. Pa loke ta e peticion di e ciudadano pa Pais Aruba re-aloca e famia den un cas pa mientrastanto, tambe hues a nenga e peticion aki.

Pa locual ta e incinerator cu a inicia cu test, esaki lo por continua unabes cu Pais Aruba tin hindervergunning. Pa locual ta e posibel peligernan di operacion di e incinerator hues a nenga cu esaki ta e caso a base di e distancia y cu e riesgonan di explosion ta abao. Como extra precaucion operadornan di e incinerator a indica na hues cu na momento e biento cambia di direccion y cu por trece molester pa e area lo para e operacion y hues a confirma esaki.

Tambe Hues a atende preocupacion di e ciudadano pa loke ta e procesamento di sushi na Seroe Tijshi. Hues a mustra cu desde recientemente tin un mehoracion enorme na e sitio cual ta haci cu no tin e cantidad di molester cu e ciudadano ta indica. Ademas cu un poco holor malo procedente di e area ta di spera, door cu ta sushi ta wordo procesa pero tambe a indica cu esaki no ta un problema mayoria di e aña ora cu biento ta supla normal. Esaki ta entre un di e motibonan pa cual a nenga peticion di e ciudadano pa para e proceso aki inmediatamente.

Por ultimo, Hues a pone condicionnan pa e incinerator por ta den operacion, cual e operador lo percura pa aplica tambe. Hues a dicta tambe cu cualkier multa of recompensa den caso cu ta necesario cu Pais Aruba mester paga, esakinan no lo wordo paga na e ciudadano, sino na Crus Cora cual ta un organisacion cu ta tene cuenta cu e bienestar general di Pais Aruba.

